Hoy, pruebas a Santi Cazorla por su tobillo

ENFERMERÍA. Santi Cazorla fue la gran sorpresa, en lo negativo, del derbi de Mestalla. Su no presencia en el once titular ni en la convocatoria hizo saltar las alarmas. El futbolista del Villarreal sufrió una torcedura en un tobillo en el entrenamiento a puerta cerrada del pasado viernes —según informó el club el pasado sábado— y hoy está previsto que le practiquen pruebas para conocer el alcance real de esa lesión. El futbolista asturiano estuvo con máximos cuidados hasta dos horas antes del inicio del encuentro. Incluso Calleja barajó la posibilidad de que pudiera jugar infiltrado, pero finalmente optaron por no arriesgar por temor a una lesión más grave. I. Mateu