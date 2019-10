Huelga en firme por un pacto laboral digno

La RFEF destinará 20 millones de euros al fútbol femenino de manera directa esta temporada. Así empezaba la que tenía que ser la campaña más prometedora del fútbol femenino español. Tras un 2019 de récord, las futbolistas aguardaban ilusionadas el estreno de la nueva Primera Iberdrola. Creían que después de llenar estadios, pulverizar registros de audiencia y disputar un ilusionante Mundial, había llegado su hora. Nada más lejos de la realidad. Después de más de un año de negociaciones y 18 reuniones continúan sin un convenio colectivo y han decido parar.

Saben que lo que han conseguido hasta el momento formaba parte de los sueños de muchas pero tienen claro que las condiciones laborales no se sueñan, se reclaman. «Ha llegado el momento de pedir que nos valoren más y recibir lo que nos merecemos. Si nos exigen entrenar por las mañanas, tener disponibilidad al 100% y ser profesionales, tiene que haber una recompensa. Porque todo eso nos impide estudiar o buscar otro trabajo», explica la jugadora del Real Betis, Ana Romero. Y recalca: «Creo que no estamos pidiendo nada desorbitado, simplemente unas condiciones de trabajo dignas y reguladas». Willy, como se conoce a la zurda de oro de la categoría, se pregunta cómo deben sobrevivir las futbolistas sin ganar lo suficiente ni tener tiempo para formarse más allá del fútbol.

Lo mismo hace la guardameta del Athletic Club, Ainhoa Tirapu. Ella fue la encargada de poner voz a las más de 200 futbolistas que decidieron dar el mandato a la AFE para que procediera a realizar las actuaciones oportunas en cuanto al parón se refiere. Cuenta que no piden oro, solo dignidad. «Creemos que somos futbolistas todo el día porque así lo somos. Nuestra vida gira en torno al fútbol. No podemos desconectar tras la jornada como muchos trabajadores. Vivimos pensando en el partido del domingo, en la liga, en irnos de vacaciones y volver con el peso adecuado… Así que una jornada del 50% no representa la implicación que tenemos». Por eso reclaman un convenio colectivo que se establezca un salario mínimo de 16.000 euros anuales, aceptando el 75% de la jornada.

«El salario mínimo interprofesional en España está en 12.600 euros y si se cumplen las promesas electorales está prevista una subida hasta los 14.000. Nosotras pedimos un 75%», justifican.