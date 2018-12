Hugo Viana no se fía del Villarreal

El director deportivo del Sporting de Lisboa, Hugo Viana, defiende que el Villarreal, rival en los dieciseisavos de la Europa League, merece todo el respeto de la entidad portuguesa y considera que no tuvieron suerte en el sorteo. «El que en este momento parezca que no está muy bien en la Liga española no significa que se pueda decir que fue un sorteo ventajoso para nosotros», argumenta Viana. «Hasta febrero pueden pasar muchas cosas», remarca el luso.