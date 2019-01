Iborra: «El equipo tiene que saber convivir con la presión»

Al igual que a su entrenador, Luis García Plaza, celebrar la primera victoria con la camiseta del Villarreal le está costando a la última incorporación al plantel groguet. Vicente Iborra ha sido la principal y, de momento, única apuesta del club para potenciar al Submarino en la segunda parte de la presente temporada, un futbolista que a la cara amable del fútbol —sobre todo su etapa de triunfos en la Europa League, tres consecutivos, en el Sevilla— une también momentos complicados, como un descenso con el Levante cuando apenas estaba dando sus primeros pasos dentro del profesionalismo.

«Estoy acostumbrado a vivir de todo y por eso no se me pasa en ningún momento por la cabeza un descenso. En el Villarreal me he encontrado con un grupo muy comprometido y solo falta una victoria para cambiar la dinámica», analiza el centrocampista. Eso sí, Iborra recalca que esa victoria debe «llegar ya», a poder ser en el derbi del próximo sábado ante el Valencia, un rival ante el que al ahora groguet tampoco le faltará esa motivación extra por su pasado granota.

El jugador procedente del Leicester City está convencido de que el Submarino tiene margen suficiente para darle la vuelta a una temporada que se ha complicado de forma inexplicable. «Faltan 18 jornadas, un mundo, y somos conscientes de que ganando un partido nos enganchamos de nuevo a la zona de la permanencia. Estamos a un partido de salir», recalca en el de Moncada, que en estos momentos de dificultades estima que lo principal es que el Villarreal «sepa convivir con la presión» de verse en la parte baja. «Tenemos que ser capaces de saber afrontar la actual situación y eso pasa por mantenernos unidos. Nos salen las cuentas, dependemos de nosotros y somos ambiciosos, pero hay que ganar ya», repite Vicente Iborra.

EN PERIODO DE RODAJE / A nivel personal, el centrocampista también está seguro de que su rendimiento irá en aumento a medida que vaya acumulando minutos en su nuevo equipo. «Físicamente me encuentro bien, pero es cierto que vengo de un periodo sin continuidad —apenas cuatro ratos en ocho partidos en la Premier— y tengo que seguir mejorando. Las sensaciones van a ser cada vez mejores», augura Iborra, que el pasado domingo ya completó los 90 minutos ante el Athletic, después de jugar 70 en su estreno en la Liga ante el Getafe.