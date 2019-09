Iborra, el imprescindible del nuevo Villarreal

Javier Calleja no debió quedar demasiado satisfecho del estreno en la presente Liga de Iborra. Tampoco el centrocampista valenciano, ambicioso e inconformista, y que en esa primera toma de contacto ante el Granada no se sintió cómodo. Instalado en la mediapunta, el equipo nunca pudo conectar con él. El preparador groguet detectó el problema y no tardó en darle solución. Retrasó algunos metros a Iborra y a partir de ahí tanto el jugador como el equipo empezaron a crecer, a pesar del varapalo de la segunda jornada ante el Levante.

Como mediocentro, al lado de Cazorla, Iborra volvió a sentirse clave en el engranaje del Submarino. Tan seguro en su fútbol y en su despliegue físico le vio Calleja que el pasado sábado, en Leganés, le dio al de Moncada la responsabilidad de cubrir toda la zona que separaba a la zaga del binomio formado por Cazorla y Zambo Anguissa. «Me sentí bien y cómodo en esa posición», confiesa Iborra, aunque repartiendo las medallas en el balance defensivo que él equilibró en Butarque. «No encajar es un mérito de todos. Con los compañeros que tengo la tarea es más fácil; la gente de arriba hizo una presión enorme durante todo el partido», analiza el futbolista, que insiste en lo importante que es para el futuro del Villarreal «mantener el candado atrás». «La calidad de los de delante se encargará del resto, seguro», proclama Iborra.

BUENAS SENSACIONES

«Tenemos que ser un bloque, un grupo sólido e incómodo que complique al rival. De esa forma vamos a crecer mucho», insiste el ex del Leicester City, como el resto de sus compañeros liberado por esa necesaria primera victoria que llegó en Butarque. «Estábamos trabajando bien, no teníamos duda de que la dinámica iba a cambiar, pero es cierto que eran mejores las sensaciones que la situación en la tabla. Los puntos son lo que cuenta», explica.

Dado el primer paso de estrenar el casillero de victorias, el Villarreal debe seguir dando pasos adelante, sobre todo en casa, «donde no fallar es importante si al final queremos estar arriba». «Siempre que ganas sienta bien, y más cuan do la victoria se resistía tanto. Pero tenemos que ser conscientes de que la del pasado sábado es solo una victoria», avisa Iborra. «No se nos olvida que tenemos todavía muchas cosas que mejorar», añade Iborra, consciente de que el examen ante el Valladolid de este próximo sábado será tan complicado o más que los anteriores en una Liga «muy igualada». «El Valladolid será un rival muy incómodo. Saben a lo que juegan, tienen recursos y ya vimos que fueron capaces de sacarle un empate a todo un real Madrid. Será complicado», vaticina.

EL ‘TRAGO’ DEL JUICIO

De todas formas, para Iborra será mucho más cómodo hacer frente a los pucelanos en un campo de fútbol que a un tribunal en un juzgado, papeleta que le tocó la semana pasada en el proceso que se sigue en València por el supuesto amaño del Levante-Zaragoza en el 2011. «Siempre he mantenido que tenía ganas de que llegara la fecha del juicio y que pasara de una vez todo. Como se vio el sábado, no me ha afectado. Tengo la conciencia tranquila», afirma.