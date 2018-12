Iborra: «¿Villarreal? Ahora mismo nadie sabe lo que puede ocurrir»

A estas alturas de la temporada Vicente Iborra ya sabe que sus opciones para volver a tener regularidad sobre un terreno de juego pasa por el regreso a España y del éxito que puedan tener durante los próximos días las negociaciones entre el Villarreal y su actual club, el Leicester City, retomando un interés que la entidad amarilla ya hizo saber al propio club de la Premier League y al entorno del centrocampista en la recta final del anterior plazo de fichajes —a finales de agosto—, cuando se frustró el primer intento del Submarino por poder contar con el valenciano.

En estos momentos, las opciones de Iborra de recalar en el Villarreal siguen abiertas, como se ha encargado de ratificar el propio futbolista, siempre con la lógica cautela que impone una posibilidad que todavía no está concretada. «Es un tema que no está claro, pero ya veremos. Ahora mismo nadie sabe lo que puede ocurrir», apuntó Iborra en los micrófonos de RNE tras el último encuentro del Leicester en la Premier, la victoria en el Boxing Day ante el Manchester City en la que el jugador pretendido por el Villarreal no pudo disputar ni un solo minuto, situación que se ha repetido en 11 de los 19 encuentros que se llevan disputados en la máxima competición inglesa.

SIN LA CONFIANZA DE PUEL / Iborra no quiso profundizar en su posible llegada al conjunto vila-realense. «No quiero entrar a valorar algo que a día de hoy no es seguro. Si pasa algo ya se verá, pero a día de hoy sigo siendo jugador del Leicester», añadía el centrocampista de 30 años, que no ha conseguido entrar en los planes de Claude Puel en su segunda campaña a las órdenes del técnico francés. Su etapa en Inglaterra quedó frenada por las lesiones y esta temporada ha visto mermado su protagonismo.

De titular habitual en los encuentros en los que estuvo disponible en la última Premier, Iborra solo acumula tres presencias en el once inicial en el presente ejercicio y una media de apenas 28 minutos en cada uno de los ocho partidos que ha disputado. La situación no es nada cómoda para el de Moncada. «Está claro que me gustaría participar más, pero son decisiones que no dependen de mí», señala Iborra sobre la principal causa que le hace valorar la opción de regresar a LaLiga de la mano del Villarreal.

La llegada de Luis García al banquillo groguet es un plus añadido para el futbolista a la hora de intentar forzar una salida. Con el madrileño en el banquillo del Villarreal, Iborra se convirtió en uno de los estandartes del Levante que regresó a Primera en la campaña 2009/2010 y consiguió la permanencia en la siguiente, protagonismo que le valió un sonado pase al Sevilla —donde permaneció durante cuatro temporadas— en el verano del 2013.

LA NEGOCIACIÓN / Sin embargo, las dudas de Iborra sobre la resolución final están justificadas. El Leicester City se ha mantenido firme hasta ahora en seguir contando con el centrocampista, por el que pagó 15 millones de euros. La fórmula preferida por el Villarreal sería una cesión hasta el final de la presente temporada, que llevaría implícita una opción de compra siempre bastante inferior a la cantidad invertida por el Leicester en el 2017.

La entidad amarilla espera que el club inglés dé, finalmente, su brazo a torcer. El hecho de que el Leicester haya remontado en la Premier, en la que está instalado en este final de año en plaza europea, podría ayudarle a optar por desprenderse de un futbolista infrautilizado por Puel.