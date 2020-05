Ibrahimovic se lesiona y el Milan teme que sea grave

Con 38 años, Zlatan Ibrahimovic ha caído lesionado esta mañana en Milanello, la ciudad deportiva del Milan. El delantero ha tenido que abandonar el entrenamiento con un problema muscular, aunque el club rossonero teme que la lesión sea grave si afecta al tendón de Aquiles.

Si es solo una lesión muscular en el gemelo podría estar en torno a un mes o mes y medio de baja. Pero si afecta al tendón la lesión le dejaría lejos de los terrenos de juego por más tiempo. El Milan no ha emitido ningún comunicado médico sobre el percance que ha padecido el delantero sueco.

Fuera de las posiciones europeas

Al Milan, pendiente de que la Serie A se reemprenda si el Gobierno italiano lo permite, le llega esta lesión de Ibra en el peor momento. Ibrahimovic es su jugador bandera. Y, curiosamente, es quien más se había entrenado en este período del coronavirus porque había estado trabajando con el Hammarby, el club de su país.

Start of a new week at Milanello 🏃

Una nuova settimana di allenamenti ha inizio 🏃#SempreMilan pic.twitter.com/PpWexHnylL