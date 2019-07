El III Autonòmic de Frare conclou amb vora 200 jugadors de totes les edats

El III Campionat Autonòmic de Frare–Trofeu Diputació de Castelló tingué lloc aquest passat cap de setmana a les localitats de Traiguera i Barri d’Enroig (Xert). Durant aquests dies es va gaudir de l’essència de la pilota en unes condicions fantàstiques. Tot açò va ser gràcies a la labor de la Federació de Pilota Valenciana, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana i el club Pilotari de Castelló, qui foren els encarregats de dur a terme totes les tasques d’organització del torneig.

Amb tot, l’edició d’aquest any comptà amb el nombre més gran de participants. Des de benjamins fins a veterans, la cita congregà a més de 200 jugadores que protagonitzaren vora 250 partides.

Les categories federades tingueren lloc el dissabte. A la localitat de Xert es disputà la 3ª oficial, la qual guanyà el CPV la Pobla imposant-se al CPV les Useres de Ginés i Genis Barberán. I, en veterans, guanyà el CPV Borriol de Salva Llorens i Fran Canós, que derrotà al CPV Vistabella de Ximo Gual i Serafí Solsona.

En la localitat de Traiguera, l’equip del CPV Castelló A, compost per Miguel Juan i Ricardo Ramon, es proclamà vencedor a la 2ª categoría després de guanyar al Castelló C de Juanjo Jiménez i Iván Fenollosa. A la vesprada va arribar el moment més esperat de la competició, ja que va tindre lloc la 1ª categoria, la qual va reunir a jugadors de diferents parts de la Comunitat Valenciana que mostraren un gran nivell, fent gaudir a tots els espectadors que es desplaçaren fins a la localitat del Baix Maestrat. Finalment, el CPV Museros es proclamà guanyador, mentre que el CPV Castelló C de Pasqual Balaguer i Vicent Arnau, quedà en segona posició de la categoria.

ENTREGA DE PREMIS / Les autoritats que estigueren presents a l’entrega de trofeus foren Susana Sanz, alcaldessa de Xert; Silvia Quatriello, regidora d’esports de Xert; Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, i Noemi Torrijos, presidenta del CPV Castelló. També es va fer un homenatge a Amador Peset per la seua col·laboració perquè aquesta modalitat es jugue el dia d’avui. A més, també va haver-hi un emotiu recordatori a Armando Vericat, qui va ser un dels impulsors del trofeu.