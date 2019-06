El III Campionat Autonòmic de Frares-Trofeu Diputació de Castelló comença aquest cap de setmana, concretament avui, amb les categories femenines i escolars. De fet, la presentació es va fer el passat dimarts 25 en la Federació de Pilota Valenciana.

Avui començaran la competició de frares en les localitats de Xert i Traiguera, tal i com es va explicar a la presentació. la qual va comptar amb la presència de Josep Miquel Moya (director general de l’esport), José Daniel Sanjuan (president de la Federació de Pilota Valenciana), Susana Sanz (alcaldessa de Xert) i Lluis Ramos (president del Club de Pilota Valenciana de Castelló), al costat d’alguns jugadors de la competició d’aquesta edició.

Al respecte, l’alcaldessa de Xert va reconèixer que «per als pobles del nord de Castelló la celebració d’aquest Campionat Autonòmic és una forma de donar-nos a conèixer mitjançant de l’esport». «El torneig és un esdeveniment molt important per a la comarca del Baix Maestrat i per a conèixer les nostres tradicions», va dir.

Per la seua part, Lluís Ramos va fer una valoració dels tres anys de la competició: «El primer any vam donar prioritat a les categories recreatives, el segon any vam voler sumar les categories femenines i en aquest tercer any hem volgut acostar el trinquet de frares a la gent de nivell, es tracta d’un campionat molt atractiu on combinem cultura i territori».

LA FEDERACIÓ, SATISFETA / El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan, va destacar que «és molt important l’ajuda dels clubs per a recuperar una modalitat que estava en desús com el trinquet amb frares, per això la tasca de Lluís Ramos a Castelló ha estat fonamental». «Entre els nostres objectius d’aquest any està també recuperar les galotxetes i la pilota grossa», va afegir el president.

Finalment, Josep Miquel Moya va assenyalar que «des de la Generalitat Valenciana un dels nostres objectius és treballar per la recuperació de modalitats com els frares i és per això que agraïm el treball de la Federació de Pilota Valenciana i treballem conjuntament amb ells. La pilota no només és l’àmbit professional».

AVUI, L’INICI / Per tant, avui comença la competició amb les categories femenines, amb la presència d’algunes de les millors jugadores del nostre territori, on destaca la presència de Carmen de Castelló com a única jugadora provincial present en aques III Campionat Autonòmic de Frares-Trofeu Diputació.

A més a més, en la categoria recreativa jugaran quatre equips, entre els quals destaquen tres equips del CPV Castelló.

Les següents categories que es disputaran seran les escolars, i ho faran demà, dissabte 29 de juny. Hauran jugadors de categoria benjamí, aleví, infantil i cadet de diverses localitats com Traiguera, Xert, Almassora, Vila-real, Onda, Borriol i Muro.

En aquestes categories hi haurà un total de 46 jugadors i jugadores. En benjamins seran 16 participants, en categoria aleví, un total de 12, en la d’infantil seran 10, mentre que en la categoria cadet podrem gaudir del joc d’altres 8 jugadors.