Iker Casillas: "La suerte es que me ocurrió en el campo de entrenamiento y no en la calle o en mi casa"

"Sería bueno que en todos los deportes se estableciera un seguimiento para poder prevenir futuras situaciones de riesgo". Este ha sido uno de los mensajes del exguardameta del Real Madrid Iker Casillas, cuya voz se ha unido a la de otros deportistas como el tenista Feliciano López, el exfutbolista Víctor Sánchez del Amo o la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, en el V Congreso Nacional contra la Muerte Súbita. Una cita para concienciar contra esta problemática, y también en nuestras manos, para impulsar la campaña Tú Pintas contra la Muerte Súbita, que ayuda a sensibilizar sobre la importancia de la prevención con el hashtag #TúPintas.

Y es que existe un conjunto de enfermedades del corazón que, pese a no mostrar síntomas, afecta a más de 35.000 personas al año en España y las conduce, en la mayoría de los casos, a un desenlace fatal. Por ello, Fundación QUAES, impulsada por Ascires Grupo Biomédico, y la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 (AEMS) organizan anualmente este evento. Un encuentro que pone el foco, por quinto año consecutivo, en promover un modelo de deporte cardiosaludable y seguro, en la creación de espacios cardioprotegidos y en la prevención y sensibilización social.

Iker Casillas ponía énfasis en la importancia de los espacios cardioprotegidos al contar su propia experiencia. "La gran suerte es que me ocurrió en el campo de entrenamiento y no en la calle o en casa. Desde que me caí al suelo hasta que me hicieron el catéter solo pasaron 40 minutos". Declara que "al principio vivía con más miedo y temor, sobre todo los primeros meses. De la noche al día no puedes andar ni 100 metros sin tener sensación de ahogo. Se siente una frustración enorme, sobre todo cuando estás acostumbrado a ejercicios físicos exigentes. Ahora sigo con mis revisiones cardiológicas y cuidando la alimentación, hábitos saludables y asentando las bases para poder estar bien. Poco a poco he empezado a hacer ejercicio, no me encuentro tan bien como antes, pero, con el paso del tiempo, espero poder estar igual”. En su intervención ha animado tanto a deportistas profesionales como amateurs, y de todas las edades, a poner atención en los seguimientos médicos para prevenir posibles situaciones de riesgo.

CONOCIENDO EL CORAZÓN DEL DEPORTISTA

"La prevención de la muerte súbita asociada con el deporte debe asentarse en tres pilares fundamentales: el reconocimiento cardiológico pre-participación deportiva, la instauración de los mecanismos necesarios para una resucitación cardiopulmonar y desfibrilación sin demora y, por último, la elaboración de registros nacionales en los que todas las muertes queden reflejadas con el fin de estudiar sus causas", explica la doctora Araceli Boraita, experta en Cardiología del Deporte y coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Todas las cardiólogas que han intervenido han puesto el punto de mira sobre la necesidad de potenciar los reconocimientos cardiológicos. En concreto, la doctora Boraita ha declarado: "el principal objetivo es detectar de forma precoz aquellas patologías cardiacas capaces de constituir un riesgo de muerte súbita. El protocolo de cribado debe ser sencillo, para que pueda ser aplicado, y adecuado a la edad del deportista, pero siempre conservando la capacidad para identificar la presencia de patologías cardiacas de riesgo". Y destaca: "Para ello debe ser realizado por profesionales que conozcan no solo las cardiopatías sino también el deporte y el corazón del deportista. Este reconocimiento debería ser promovido desde las instituciones encargadas de velar por la salud de los deportistas".

LA VISIÓN DESDE LA EXPERIENCIA DEPORTIVA

Desde la sinceridad, todos los deportistas exponían sus experiencias en este congreso. Feliciano López explicaba que como joven deportista no le daba tanta importancia a buenos hábitos como la alimentación y el descanso. Aspectos donde ha puesto el foco en su última etapa deportiva y destacaba que es curioso, y no frecuente, que los mejores años de su carrera hayan sido después de los 30. Respecto a la salud cardiovascular reconocía que: "toda mi vida he tenido poca conciencia, han tenido que pasar acontecimientos como el de Antonio Puerta o el de Dani Jarque para concienciarnos". Desde la concienciación actual admite: “nunca en mi vida deportiva he tenido la oportunidad de aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP)”.

Por su parte, el exfutbolista y actual entrenador Víctor Sánchez del Amo reconoce que "en general, en la preparación deportiva, históricamente ha habido muy poca atención al cuidado del corazón, concentrándose mucho más la preparación física, músculos, alimentación, psicología, etc. De hecho, electrocardiogramas o pruebas de esfuerzo, si se han hecho, ha sido con poca periodicidad". Sánchez del Amo ha puesto énfasis en que entre todos debemos cambiar esta situación.

En este sentido, la triatleta paralímpica, y médico, Susana Rodríguez explica que al detectarse una anomalía cardiaca en un período entre competiciones de élite prefería negarlo. "Al principio no quería saber nada, pensaba que era mejor vivir en la ignorancia, pero es mejor saber para poder tomar tus mejores decisiones. Ningún mundial ni ningunos juegos olímpicos son tan importantes como la vida y, si puedes disfrutar de ellos de una forma más segura, mucho mejor".

Por último, en este contexto se ha destacado la importancia de programas de sensibilización y prevención como Cardiopredict, desarrollado por Fundación QUAES y la AEMS, diseñado para detectar anomalías cardiacas graves entre adolescentes. Tras tres años desde su puesta en marcha, este año incorpora a su imagen la historia de la persona que lo inspiró: José Durán, el hijo adolescente de los fundadores de la asociación, que falleció a los 15 años de una parada cardiorrespiratoria mientras jugaba un partido de fútbol con el dorsal número 7.

SOBRE FUNDACIÓN QUAES

La Fundación QUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. La vocación de esta organización, impulsada por Ascires Grupo Biomédico, es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico y los profesionales de la sanidad.

La Fundación QUAES, desde su área social sanitaria, colabora con más de ochenta y cinco asociaciones de pacientes de toda España.