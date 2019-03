Con la imagen de Europa

Después del contundente triunfo en San Petersburgo, el Villarreal regresa a la cruda realidad de LaLiga, en la que marcha en puestos de descenso y a dos puntos de la permanencia. Pero la exhibición ante el Zenit invita a ser optimistas para la recta final de la competición doméstica, en la que no queda otra que reaccionar de forma inmediata para abandonar cuanto antes la zona delicada de la clasificación.

Y en la primera parada tras brillar en la Europa League, el Submarino visita el Ciutat de València para enfrentarse al Levante (18.30 horas, BeIN LaLiga), ante quien debe mostrar la imagen ofrecida el jueves, donde los pupilos de Javi Calleja estuvieron más sueltos de lo habitual y jugaron uno de los mejores —por no decir el mejor— partidos de la temporada. Se ha demostrado que sin la presión que se está viviendo en LaLiga, el juego fluye y esto es lo que buscará hoy el Villarreal ante un Levante que tampoco se encuentra en su mejor momento y que viene de cosechar dos derrotas consecutivas.

Y esta racha negativa de los granota es la que debe aprovechar el Submarino, puesto que de superarle le metería en la zona peligrosa de la clasificación. La diferencia entre ambos es ahora de siete puntos, por lo que un triunfo amarillo dejaría a estos a apenas cuatro. Otro aliciente para que el Villarreal ofrezca su mejor versión en el Ciutat de València.

Cambios en el once / Pese al brillante partido ante el Zenit, Calleja presentará un once diferente. Era una evidencia, puesto que las rotaciones en la Europa League eran para reservar a los jugadores para LaLiga, pero además el entrenador del Submarino lo confirmó ayer en la rueda de prensa, aunque no especificó el número de novedades que habrá en el equipo con respecto a los que saltaron al césped de inicio el jueves en San Petersburgo.

No obstante, todo apunta a que el número de cambios no será menor de cinco y dos son seguros. Uno en la portería, puesto que Sergio Asenjo estará entre los palos, dejando en el banquillo a Andrés Fernández. El otro será en el eje de la zaga, ya que Álvaro es baja por sanción y su puesto lo ocupará, con toda seguridad, Mario. Junto a él, en la línea de tres centrales continuarán Víctor Ruiz y Funes Mori. En cuanto a los carrileros, todo apunta a que por la derecha seguirá Miguelón, mientras que por el zurdo entrará Pedraza por Jaume Costa.

En la medular, se mantendrá Iborra, que estará acompañado por Cazorla —salió desde el banquillo ante el Zenit—, mientras que la duda es si seguirá Morlanes, tras brillar en Rusia —con gol incluido—, o entra Cáseres.

El ataque podría cambiar por completo, con la presencia de Toko Ekambi y Bacca, aunque el buen papel de Gerard, que también marcó, podría hacer que siguiese en el once, dejando al colombiano en el banquillo.