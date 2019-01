Impey se impone en Australia con Luisle Sánchez, entre los favoritos

El sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), vencedor de la edición anterior, ganó la cuarta etapa del Tour Down Under este viernes, la carrera que abre la temporada WorldTour y tomó el mando de la prueba. Luisle Sánchez (Astana) lanzó el sprint en Campbelltown, pero fue atrapado a 20 metros de la línea por Impey y Bevin para terminar tercero al final de una jornada con 129 kilómetros. El ciclista murciano, en gran forma, sigue inmerso en la pelea por la victoria final. La prueba acaba el domingo.

🏁 The defending champion @darylimpey timed that just perfectly 👏🏼👏🏼👏🏼 What a finish to 100% Stage 4 for the @MitcheltonSCOTT man!! #TourDownUnder pic.twitter.com/KKrfaIV7T0