Impresionante victoria del TAU Castelló ante el Covirán Granada (105-100)

EL TAU Castelló sumó una impresionante victoria sobre el Covirán Granada, un rival directo en la zona alta de la clasificación. Fue un partido que no defraudó por la intensidad y calidad que desplegaron ambos contendientes, que no cedieron ni un ápice, por lo que el choque se tuvo que decidir tras disputarse dos prórrogas. El esfuerzo de los de Toni Ten, guiados en ataque por un espectacular Edu Durán, tuvo en esta ocasión el premio de la victoria.

La verdad es que las cosas no empezaron del todo bien, con un parcial de 0-6 para los andaluces en apenas tres minutos, pero las cosas se arreglaron en cuanto los locales apretaron en defensa y salieron rápidos en transición para poder tirar desde una posición muy liberada. A partir de ahí el choque estuvo nivelado, pero se dio el importante contratiempo de la segunda falta de Stainbrook (ambas inexistentes), lo que condicionaba la defensa cerca de los tableros. Esta circunstancia la aprovechó el corpulento pívot visitante Iriarte para anotar con fluidez, mientras que el combinado de La Plana destacaba Edu Durán con su efectividad en los lanzamientos. Estaba tan nivelado el choque que se llegó con empate a 17 al término del primer cuarto.

Tras la breve pausa, dos triples consecutivos de Costa, base del cuadro granadino, provocaron un desequilibrio significativo en el luminoso (19-25, min. 13). Entonces el TAU Castelló recurrió a la defensa en zona para intentar cambiar la decoración. La apuesta no terminaba de dar sus frutos, ya que en cuanto los locales encadenaban una serie de acierto, el Covirán Granada la contrarrestaban poco después. De este modo, se llegó al descanso con una pequeña renta andaluza (38-42).

En la reanudación, el envite entró en una fase de intercambio de canastas en medio de un desconcierto cada vez mayor generado por la actuación arbitral. Fue entonces en el ecuador de este tercer periodo cuando se produjo una eclosión triplista en el TAU Castelló (un total de 10 anotados en 26 minutos de partido) liderada por un letal Edu Durán para que volviera la igualdad al electrónico (51-51, min. 27). Por su parte, en el bando visitante la dinámica era bastante diferente, ya que la anotación llegaba más desde sus hombres interiores. El tramo final de este cuarto fue con posesiones más cortas y ataques directos, un escenario que tradicionalmente le ha gustado a los de La Plana, pero no sirvió para abrir brecha (61-62, min. 30).

En el último cuarto, continuó la exhibición de Durán, que en el minuto 32 ya llevaba 24 puntos en su cuenta (6 triples incluidos). Con el talento del madrileño como referente y una fuerte defensa, los castellonenses fueron abriendo hueco (72-66, min. 34). Además, estaba la buena noticia de que el cuadro andaluz entró muy pronto en bonus y que los pocos tiros libres que disponían no los aprovechaban demasiado. Cuando la victoria parecía más cerca que nunca (76-66, min. 35), llegaron una inoportuna falta antideportiva local y un parcial de 0-8 para que volviera la incertidumbre (76-76, min. 37). La cosa se puso fea tras una infantil pérdida de balón del TAU (76-78 a 1:19 del final), pero llegó un triple de Stainbrook la mar de oportuno. A continuación, canasta rápida del Covirán y en la posesión de réplica hubo pérdida local y se cometió falta a 25 segundos de la conclusión. Así las cosas, 79-81 y en los visitantes decidieron hacer falta a 7 segundos. Durán metió los dos tiros e igualó el marcador a 81, los granadinos hicieron pasos, pero en el último balón para el TAU Castelló la bola no entró y a la prórroga.

En el tiempo extra se notaron los nervios y era el momento para jugadores con determinación. En el cuadro andaluz era Costa, mientras que en el local seguía siendo Durán, quien hizo una importante canasta a 21 segundos del final que puso el 89-88. Acto seguido el TAU hizo una falta, pero por suerte Bortolussi sólo metió uno y se produjo una nueva prórroga.

En el segundo tiempo extra se mantenía el tenso intercambio de puntos. EL TAU buscaba a Juanjo García, mientras que los granadinos por dentro hacían daño con Fall. La explosión se produjo con un decisivo triple de Stainbrook y una posterior falta técnica del Covirán Granada, con lo que se logró una de las victorias más agónicas y trabajadas que se recuerdan en muchos años en el Ciutat de Castelló.

*Ficha técnica:

TAU CASTELLÓ: Alvarado (15), Durán (35), Bas (10), García (10), Pavelka –cinco inicial--; Faner (4), Sabaté (1), Adala (6), Edwards (4), Stainbrook (12) y Dukan (6). 24 faltas. Sin eliminados.

COVIRÁN GRANADA: Martínez (Rodríguez (3), Bropleh (11), Bortolussi (6), Fall (19) –cinco inicial--; Costa (21), Pardina (15), Iriarte (9) y Murphy (12). 23 faltas. Eliminados: Bropleh y Fall.

ÁRBITROS: Pere Munar, José Javier Marqueta y Daniel Cervantes.

PARCIALES: 8-8, 17-17, 25-29, 38-42 (descanso); 48-49, 61-62, 74-66, 81-81 (prórroga), 89-89 ( segunda prórroga) y 105-100 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Ciutat de Castelló con 150 espectadores en las gradas.