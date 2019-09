In memoriam por Racic y Xana, la hija de Luis Enrique

El ‘nuevo’ Castalia

Los aficionados, 105 días después, volvían a entrar en el estadio, esta vez cambiado y remozado por las importantes obras de mejora acometidas, sobre todo, en la parte superior de ambos fondos, plasmados en esas butacas blancas y negras con los lemas PPO! y 1922. ¡Qué ganas había de pisar el templo!

El estreno del ‘YNWA’

Castalia también estrenaba el You’ll Never Walk Alone, el icónico cántico tomado prestado de Anfield y que la afición del Liverpool ha exportado a otros estadios de Europa y del mundo (en España, el primero es el del Castellón). Con él se despidió a los futbolistas a la conclusión del calentamiento, que fue casi un visto y no visto: salieron a las 19.04 minutos y se retiraron 15 minutos después.

Otro homenaje

El minuto 33 de la segunda parte, el 78 por lo tanto del encuentro, también fue recordado uno de los referentes del Castellón, el utillero Eliseo Ramos, quien, en la víspera, había cumplido, dando guerra como siempre, esos 78 añazos. Vamos, como su equipo, que empató en el minuto 91.

En el recuerdo

Hubo un minuto de silencio (recortado prácticamente a la mitad por el árbitro) en memoria tanto de Dragan Racic, exportero y uno de los grandes mitos del albinegrismo, fallecido este verano; como por Xana Martínez Cullell, la hija del exseleccionador Luis Enrique Martínez, que murió esta semana (la imagen). Además, el Castellón llevó brazalete negros.

El ‘tifo’ de la Fedpecas

Espectacular el tifo desplegado en la parte superior de preferencia, ideado por la Fedpecas donde se leía: La primera nuestra, con una serigrafía de David Cubillas.

El acto de la Adpa

La Agrupació de Penyes Albinegres (Adpa) aprovechó el primer encuentro en Castalia de la temporada para retomar la recogida del material escolar en su cau, que destinará a aquellos colectivos más desfavorecidos cara a la cercana vuelta al cole.

La charla

Con Castalia a media luz, casi cerrado, Óscar Cano y Vicente Montesinos, a pie de césped, valoraron el eléctrico partido.