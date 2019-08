Iñaki Williams, con el Athletic hasta el 2028 y 135 millones de cláusula

Iñaki Williams se mostró muy agradecido al Athletic y feliz porque el club bilbaíno "siempre" haya "apostado" por él, después de rubricar con la entidad vasca una ampliación de contrato hasta 2028, cuando tendría ya 34 años, con una cláusula de rescisión de 135 millones de euros. El club ha lanzado este vídeo en Twitter:

"El Athletic siempre ha apostado por mí, me lo ha dado todo, siento que es mi casa. Solo tengo palabras de agradecimiento", dijo el delantero bilbaíno tras la firma del nuevo contrato en declaraciones distribuidas por el Athletic.

Muy feliz en Bilbao

"Tengo mucha felicidad. Es un orgullo para mí seguir ligado a este grandísimo club que me lo ha dado todo. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar. Estoy muy feliz en Bilbao, soy muy feliz en el Athletic y solo me queda demostrarlo con trabajo, con esfuerzo y sobre todo intentando ayudar al equipo con goles", añadió un Williams dispuesto a devolverle al club su confianza.

"Obviamente solo podía hacer esta renovación oficial devolviéndole al club ese esfuerzo que ha hecho por mí", valoró, muy agradecido al club al que llegó en edad juvenil procedente del Pamplona, donde se crió en el barrio de la Rotxapea.

"Gracias por apoyarme. Sobre todo por estar siempre conmigo en los malos momentos", valoró en "un día para disfrutar y para ser feliz" en el que desea próximos éxitos rojiblancos. "Ojalá puedan llegar grandísimas cosas porque lo que quiero es hacer más grande, si cabe, al Athletic", añadió, recordando que está en su "casa".

"Una gran cuadrilla"

"Como veis, esta es mi casa, y todo lo que quiero lo tengo aquí. Estoy muy orgulloso de formar parte del Athletic, de esta gran familia. Como dijo 'Adu' (su compañero Aritz Aduriz), somos una gran cuadrilla", destacó también el vestuario del conjunto vizcaíno.

Según dio a conocer el Athletic este lunes, Williams amplió hasta 2028 el contrato que unía a ambas partes hasta 2025 y que ahora tendrá una cláusula de rescisión de 135 millones en vez de la progresiva de 80 a 108 que contemplaba el anterior. Lo que, con seguridad, supondrá un aumento en los emolumentos a cobrar por el jugador.

Hace unos días, hasta el cierre del mercado de la Premier League inglesa, se rumoreaba que Williams era objetivo del Manchester United, que estaría dispuesto a pagar los 88 millones en los que ahora estaría su cláusula.

El delantero (Bilbao, 15-06-1994) inicia este curso 2019-2020 su quinta temporada en el primer equipo del Athletic, en el que ha jugado 204 partidos oficiales y ha marcado 49 goles, a 0,24 tantos por partido. Al ser Aduriz el ariete titular, Williams hizo buena parte de su arranque como profesional jugando en la banda, pero ahora, con Aduriz ya muy veterano (38 años), ya es el titular como delantero centro, su puesto desde juvenil.