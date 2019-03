Incendios en todos los frentes en Madrid

Las guerras internas se multiplican en el vestuario del Madrid mientras la directiva continúa sin pronunciarse sobre el futuro de Solari cuando parecía que el encuentro del Valladolid sería el último del argentino en el banquillo. Sergio Ramos y Marcelo se picaron en el último entrenamiento antes del viaje a Pucela. Al capitán, que estuvo ayer en Zorrilla pese a que no podía jugar por sanción, no le gustó que el brasileño celebrara efusivamente la victoria de su equipo durante la pachanga y los compañeros intervinieron para que la discusión no fuera a más. Para calentar más a Marcelo, a Solari se le ocurrió ayer sacarlo al campo en el minuto 88, con todo decidido. Antes, el míster blanco ya había sentenciado a Isco, cuya relación se terminó de romper antes de un vuelo de 20 minutos a Valladolid.

Después de la ausencia del futbolista, no convocado, en el viaje con el equipo desde la Ciudad Deportiva hasta el Santiago Bernabéu y en la charla previa al Madrid-Ajax, el club le abrió un expediente disciplinario y el técnico le dejó fuera de la convocatoria en el regreso de una Liga ya perdida, que Solari tuvo que completar con dos jugadores del filial, Cristo y Seaone. «La relación con Solari es complicada porque no están saliendo las cosas, pero es nuestro entrenador y tenemos que estar con él», explicó Nacho al concluir el choque. «El lunes hay un entrenamiento y eso es lo que planificaré», replicó el técnico cuando le preguntaron sobre su continuidad, que continúa en el aire atendiendo la explicación de Butragueño. «Estamos aquí para hablar del partido», indicó el director de relaciones institucionales al preguntarle por el técnico.

En cuanto a refuerzos, Mbappé lo dejó claro: «Sigo creyendo en el proyecto del PSG».