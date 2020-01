Iniesta: «Me va apeteciendo más ser algún día entrenador»

Anda de vacaciones por Barcelona, tras lograr llevar al Vissel Kobe a su primer título de la historia conquistando el pasado 1 de enero la Copa del Emperador japonés. Anda Iniesta por las calles de la ciudad, convertido en un ciudadano más, sintiéndose futbolista, aunque no deja de mirar al futuro a medio plazo.

«A este título le doy mucha importancia porque, además, da mucha fuerza a todo el proyecto que estamos haciendo en Kobe», contó Iniesta, quien no se ve, aún, fuera de Japón, a pesar del interés que mostró el Estudiantes argentino, aprovechando el retorno de Mascherano, su excompañero en el Barça, a su país.

«Mi vida futbolista acabará en el Vissel. Me quedan 2 años de contrato. ¿Luego? Luego, ya se verá», indicó el excapitán azulgrana en un acto publicitario realizado en Barcelona. «El tema de entrenador es algo que me va apeteciendo más, me va diciendo alguna cosa. Me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque esta es mi casa», admitió el capitán del Vissel, aunque reconoció luego que todo «son hipótesis de futuro» porque, como él mismo explicó, sigue «sintiéndose futbolista».

Respecto a Neymar dijo que «es uno de los mejores delanteros que hay. Hoy y hace tiempo. Ney sería un gran refuerzo».