Iniesta: "Me va apeteciendo ser entrenador"

Está de vacaciones Andrés Iniesta. Aprovecha este invierno para disfrutar de tres semanas libres tras conquistar la Copa del Emperador con el Vissel Kobe. "Es el primer título que logra el club en toda su historia, me ha hecho muy feliz", ha declarado el exazulgrana en un acto comercial con Asics, la marca japonesa que le patrocina, realizado en la avenida Diagonal de la capital barcelonesa. "A este título le doy mucha importancia porque, además, da mucha fuerza a todo el proyecto que estamos haciendo en Kobe", ha añadido Iniesta, quien no se ve, de momento, fuera de Japón, a pesar del interés que mostró el Estudiantes argentino, aprovechando el retorno de Javier Mascherano, su excompañero en el Barça, a su país.

"Mi vida futbolista acabará en el Vissel. Me quedan 2 años de contrato. ¿Luego? Luego, ya se verá. El tema de entrenador es algo que me va apeteciendo, me va diciendo alguna cosa. Me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque esta es mi casa", ha admitido el capitán del Vissel, aunque ha reconocido que todo "son hipótesis de futuro".

Por ahora, Iniesta quiere seguir en el campo. "Me sigo sintiendo futbolista". Tanto que desea continuar jugando en el Vissel, aunque intentara, ya sin éxito, que Villa continuara a su lado otra temporada más en Kobe. "Yo le pedía que aguantase un año más, ha sido muy bonito a nivel personal, a nivel familiar, a nivel deportivo. Pero no le pude convencer. Cada uno se conoce a sí mismo y conoce lo que siente".

Apenas hablo de la actualidad diaria. "Os quiero decir que estoy bastante desconectado. Es verdad que la Supercopa siempre ha sido el campeón de Liga y el campeón de Copa, no sé si durará siempre o solo dos o tres años", ha añadido en alusión al nuevo formato. Sí que se ha mostrado, en cambio, convincente sobre un posible retorno de Neymar al Camp Nou. "Para mi Ney es uno de los mejores delanteros que hay. No de ahora sino de hace mucho tiempo, sería un grandísimo refuerzo para el Barça".