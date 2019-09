La insatisfacción de Javi Calleja

Mediterráneo publica hoy un análisis de Raül Badenes que refleja que el Villarreal ha completado su mejor inicio goleador en Primera División en las siete primeras jornadas de Liga con 18 tantos. A ese dato se añade que Gerard Moreno es el máximo goleador del campeonato hasta el momento. Y todo esto llega después de meterle cinco goles al Betis el viernes en la Cerámica, en un partido tan bueno para la grada, como digno de análisis para los entrenadores.

El potencial ofensivo que posee esta plantilla es tremendo. No me refiero solo a la calidad de los delanteros, sino fundamentalmente al plus de talento que ofrecen jugadores como Cazorla, Chukwueze, Moi Gómez, Ontiveros y, aunque prácticamente no haya contado con protagonismo, no hay que olvidar tampoco a Manu Trigueros. Si todos ellos los juntas con Gerard, Ekambi y Bacca, le añades el carácter ofensivo de Rubén Peña, Quintillá y Alberto Moreno, éste último quien más calidad posee cuando se despliega en ataque y apenas ha jugado, más el potencial que te ofrecen la envergadura física de Pau Francisco Torres, Albiol, Iborra o Anguissa, uno puede empezar a descubrir las claves de la media de 2.5 goles por partido.

Vaya por delante que considero que el Villarreal ha contraído méritos para haber sumado mas puntos, por lo menos, ante Granada y Levante, con lo que hoy posiblemente sería colider.

Calleja para mi es un entrenador que puede marcar una época en el club y que considero posee el retrato robot perfecto que gusta en el Villarreal. Lo he repetido en un sinfín de ocasiones, me gusta su valentía, como lee los partidos y también que siempre piensa más en el club que en sus propios intereses.

Ahora bien, me dejó preocupado que durante una fase del partido bastante importante, el Betis tuvo al Villarreal contras las cuerdas y al borde del KO. Asenjo, que es un porterazo, dejó vivo al Submarino. Y digo que me preocupa, porque me recordó al conjunto que se marchaba de los partidos de la pasada temporada. El Villarreal no defendió bien como equipo y los andaluces tuvieron la victoria en la mano y, además, de forma contundente. Ahora que los resultados acompañan es el momento de prestar atención a esa desconexión que tuvo a los amarillos más fuera que dentro del partido. Al Villarreal le faltó ese equilibrio que sigue buscando Calleja en el centro del campo. Él ha aprendido que el fútbol son dos principios: ataque y defensa. La clave del éxito es que ambos se complementen.

Una posición referente es el mediocentro defensivo. Marcos Senna, Bruno y Rodri han sido tres grandes dueños de esa demarcación. Se firmó a Cáseres y no cuajó y el Villarreal tuvo un déficit importante en esa posición. Y ahora se ha traído a Anguissa, por cierto un muy buen jugador, pero parece que a Calleja no le ofrece lo que él requiere en cuanto a posicionamiento táctico y equlibrio, y está apostando por Iborra, otro excelente futbolista, pero que también ofrece mejor rendimiento más adelantado.

Calleja sigue buscando la fórmula más idónea para equilibrar el gran talento ofensivo que posee su plantel con las prestaciones defensivas que se necesitan para competir en Primera División. Y, claro, juntar a Cazorla, Moi, Chukwueze u Ontiveros en el mismo once es un riesgo evidente. El Betis le generó muchos problemas al Villarreal en el primer tiempo con el 4-1-4-1 con Gerard más retrasado en banda, porque el máximo goleador de LaLiga es un jugador que sabe sacrificarse para el equipo como pocos, pero es evidente que no es un interior nato y los béticos generaron muchos dos contra uno a Rubén Peña.

Calleja rectificó sobre la marcha al 4-4-2. Pero hay que tomar nota de las cosas que no funcionaron bien para ser más fuerte como bloque. Ver jugar a este Villarreal es un privilegio para el espectador y ello es mérito de un entrenador valiente como Calleja. Pero todos los días el VAR no estará tan acertado para pitar un penalti sobre Chukwueze que catapultó a los amarillos, y tampoco todos los días se pueden marcar cinco goles, aunque se consiga crear un gran número de ocasiones. No olvidemos que Asenjo fue el mejor. La autocrítica es el método que ofrece resultados más óptimos para continuar creciendo, porque quedarse con la euforia del 5-1 sería como morir de éxito.

