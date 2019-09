El Inter, o la obra de Antonio Conte

Un grande de Europa, un equipo italiano, el líder actual de la Serie A, un conjunto entrenado por Antonio Conte, una defensa que tiene a Diego Godín y un ataque con Lukaku y Alexis. Características suficientes para respetar al siguiente rival del Barça. Es el Inter de Milan.

Es el segundo adversario azulgrana en la Champions. El grupo F está intacto. Nada se ha movido, con los dos empates de la primera jornada, así que la competición empieza de cero con un partido menos por delante. Y empieza con el otro ogro del grupo, tras la visita a Dortmund.

Se presenta el Inter con un pleno de seis victorias (13 goles a favor y solo 2 en contra) que le ha permitido apear a la Juventus del trono que ha hecho suyo después de haber conquistado ocho scudetti consecutivos. Un empate ante la Fiorentina ha sido la breve concesión turinesa para que en Milán -sector interista- se pongan a pensar en palabras mayores. Aunque sea demasiado pronto y el domingo se produzca el primer duelo cara a cara Inter-Juve en San Siro.

Soñar es gratis

Soñar con una temporada existosa (los últimos títulos datan del 2010, con el doblete Liga y Champions de Mourinho, y la Copa del 2011) es gratis. De monento, el Inter anda impregnado de la fuerza que desprende Conte en la banda y que logra proyectar a sus jugadores, pese a que esa intensidad que ofrece y exige acaba desgastándole en el vestuario. El empate con el Slavia en casa salpicó la intachable hoja de resultados.

"No hemos hecho nada de lo que hemos trabajado y entrenado y debo asumir la responsabilidad. Porque es mi responsabilidad mejorar a los jugadores, no solo técnica y tácticamente, sino también desde el punto de vista de la mentalidad para afrontar este tipo de partidos", admitió hace dos semanas.

Poca terapia

No necesitará mucha terapia psicológica para viajar al Camp Nou, escenario que evoca grandes recuerdos a los interistas. Hubo cuatro enfrentamientos en la Champions 09-10: dos en la liguilla (0-0 en Milán y 2-0 en el Camp Nou), y dos en la semifinal, con triunfo italiano en casa por 3-1 (el único en los diez precedentes) y victoria insuficiente del Barça (1-0) en la vuelta.

Más reciente es la última visita de Conte. Fue con el Chelsea en el 2018, y mantiene el mismo perfil táctico. Con tres centrales y dos carrileros se asomará el Inter. Falta por ver si con los mismos resultados. Empate en Stamford Bridge (1-1) y triunfo del Barça por 3-0. Messi marcó tres de los cuatro goles, el otro fue de Dembélé, ambos dudosos para la cita del miércoles. Vuelve también Diego Godín cinco meses después de dejar el Atlético y vuelve Alexis Sánchez cinco años después de su desafortunada carrera en Inglaterra.

"En el Barcelona aprendí mucho. Había grandes jugadores que me permitieron mejorar día a día", explica el chileno en una entrevista publicada por la UEFA. Alexis dice que su paso por el Barça "fue fantástico". "Contaba con compañeros que te daban pases perfectos. Si entrenas con jugadores tan buenos no puedes no mejorar", explica.