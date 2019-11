Los intocables de Preferente

Todo futbolista quiere saltar al terreno de juego todas las semanas para defender la camiseta de su equipo pero, en un mundo tan competitivo como el fútbol, formar de inicio jornada tras jornada, o simplemente estar omnipresente en cada envite, no resulta nada sencillo. Ya no es solo la decisión del entrenador, que también, sino gozar de la suerte necesaria para no sufrir lesiones ni sanciones.

En el grupo I de Regional Preferente, la máxima categoría del fútbol provincial, hay un buen número de jugadores que han jugado todos los partidos con sus respectivos equipos cuando la competición ya ha alcanzado la decimotercera jornada. Concretamente 27 futbolistas y el Benicarló, Vall de Uxó, San Pedro o Cabanes son algunos de los clubes que cuentan con los más habituales.

El conjunto que presenta un esquema más definido es precisamente el invicto líder del Grupo I de la categoría, el Benicarló. El técnico del conjunto cadufero, Ramón Llopis, ha puesto en liza hasta siete futbolistas en todos los partidos. Además, uno de ellos ha disputado la totalidad de los 1.170 minutos: el portero argentino Sebastián Portiagliatti. No obstante, futbolistas como Gio, Pitu, Monti, Guillem, Collado o Quixal también han tomado parte en los doce envites disputados.

Una base de años

El segundo clasificado, el Vall de Uxó, aunque ya no invicto tras su derrota la pasada semana en Sagunto, también cuenta con una amplia lista de jugadores que están participando en todos los partidos. Y es que si las cosas van bien mejor no tocarlas, aunque en ocasiones es la constancia la que propicia que los proyectos lleguen a buen puerto. Poldi Sorribes así lo cree y Mario Gallego, Cafú, Valcárcel, Pradas, Héctor Zaragoza, Agustín Palmer y el meta David Martínez han formado en todos los encuentros hasta la fecha. De hecho, el meta vallero no se había perdido ningún minuto hasta el descanso ante el Huracán el pasado domingo en el Morvedre.

Otro conjunto que también presenta un grupo de jugadores bastante constante es el San Pedro de Juanjo Edo. Futbolistas como el meta Dani Rojas, que ha jugado todos y cada uno de los minutos el presente curso, un fijo bajo palos; los centrocampistas Adrián González, Enric Barreda, Nahum Mingol o Manu García han estado siempre presentes en cada compromiso.

Óscar Sanahuja, entrenador del Cabanes, también dispone de una guardia pretoriana que nunca ha fallado hasta ahora: Allan Mateu, Alejandro Sales, Miguel Edo, Borja Marzá o Raúl López son jugadores auténticamente intocables en el cuadro cabanyut.

Más ‘fijos’ repartidos

En otros equipos tampoco se han perdido ningún partido los hermanos Albalat de L’Alcora, Cristian y Álex, ambos a las órdenes de Vicente Pastor; Temur en el Castellón B de Dani García, donde es el líder y la brújula en la sala de máquinas albinegra; o Aguayo, en el Alcalà de Sergio Catalá, la gran sensación de la presente temporada. Trece partidos de trece, un cifra complicada de alcanzar en el fútbol actual, más si cabe en las diferentes categorías regiones. ¿Alguno completará todos los partidos este año?