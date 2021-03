Los 'intocables' de Regional Preferente

Según la Real Academia de la Lengua (RAE) la definición de intocable precisa que se trata de «algo que no puede ser tocado». Y, en otra acepción, «algo que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser alterado o dañado». Y eso es precisamente lo que son Postin, Andrei, Álex Albalat, Aarón Romero o Miguel Edo, entre otros, para el Burriana, Almazora, L’Alcora, Castellón B o Cabanes. Sus técnicos los ven como figuras indispensables en sus esquemas.

Y es que en una temporada tan atípica como la actual, con apenas nueve jornadas disputadas hasta la fecha cuando ya se alcanza el 11 de marzo, hay un total de ocho futbolistas que todavía no saben lo que es perderse ninguno de los nueve partidos que ha disputado su equipo hasta ahora.

Tres son del Castellón B y, para el técnico Iván Campos, Iker Gómez, Aarón Romero o Sergi Miñana son jugadores clave para la línea de retaguardia del filial albinegro. Un total de 810 minutos, o sea, todos los posibles. Cada vez que el segundo equipo orellut juega un partido, ellos lo disputan desde el inicio y hasta el final.

Aarón Romero es un fijo en el lateral izquierdo, donde suma su tercera temporada consecutiva. El gran papel del capitán albinegro, que además suma un gol, le ha valido para debutar con el primer equipo, no en vano, se estrenó en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado esta campaña en San Fernando. Por su parte, Iker Gómez promocionó el pasado curso al filial albinegro, mientras que Miñana lo ha hecho en el presente ejercicio tras un gran año en el Juvenil A. Ambos son dos baluartes en defensa.

Otros dos líderes de la defensa, en este caso del Burriana, son Postin Barrachina y Carlos Álvarez, quienes no se han perdido tampoco ni un solo minuto en el presente curso. Mención especial merece el primero: capitán del conjunto celeste, a sus 36 años vive una segunda juventud en su 14ª temporada, séptima consecutiva, en el primer equipo burriananense con el que ha disputado seis promociones de ascenso a Tercera, ascendiendo en una. Tras este jugó en dicha categoría con el equipo de su municipio. En cambio, Carlos encadena su cuarto año en el San Fernando como miembro de la primera escuadra.

Álex Albalat y Pablo Llorens son los otros dos jugadores de campo que lo han jugado todo en sus equipos, L’Alcora y el Almenara, respectivamente. El primero se encuentra en un gran estado de forma pues, a pesar de no ser un delantero, ha materializado cinco goles en los nueve envites jugados. Por su parte, Pablo Llorens es un líder dentro del vestuario del Almenara, donde ya jugó cuando el equipo militaba en 1ª Regional, con el que ascendió a Preferente y en el que ahora es un puntal.

Anecdóticamente, solo hay un portero de este grupo de Preferente que ha jugado todos los minutos esta temporada tras nueve jornadas. Se trata del meta del Vall de Uxó David Martínez, un portero de peso y gran trayectoria.