Irlanda se impone a Francia y se jugará el Seis Naciones contra Gales

La selección de Irlanda se impuso este domingo en el Aviva Stadium de Dublín a la de Francia (26-14), con lo que se jugará revalidar el título del Seis Naciones de rugby el próximo sábado en Cardiff ante Gales, que tratará de ganar la corona seis años después con Grand Slam incluido.

📊 The #GuinnessSixNations table with Super Saturday on the way. Who's looking forward to a huge final day? pic.twitter.com/XUUdxt0U45