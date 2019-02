Isco vuelve a la palestra

Parecía que Solari había superado el tema Isco, la generalizada aceptación de su suplencia había hecho desaparecer su nombre de las ruedas de prensa y la buena dinámica del equipo parecía imponerse. Nada más lejos de la realidad, Solari ha vuelto a toparse con el malagueño en la sala de prensa.

Primero porque Isco se retiró del entrenamiento con molestias en la espalda y su presencia en el derbi de este sábado se complica, más de lo que estaba, también porque el malagueño mandó un mensaje directo y con destino Solari en redes sociales: “Cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros…”, escribió en respuesta a unas declaraciones de De La Red.

“El trabajo del futbolista profesional es entrenarse al cien por cien para estar disponible para el equipo”, dijo Solari con una evasiva ya clásica la primera vez que le preguntaron por Isco, no contestó a una segunda cuestión sobre el malagueño, tampoco lo hizo a la tercera. Lo que sí hizo fue reivindicar su exposición mediática: “Vengo aquí y contesto todas sus preguntas”, dijo, aunque no se ajuste del todo a la realidad y aunque solo lo haga en un contexto favorable que le permite escapar indemne de cualquier pregunta comprometedora, con el oportunismo del encargado de prensa blanco que se encarga rápido de retirar el turno de pregunta, aunque la cuestión no haya sido satisfecha.

LA CELEBRACIÓN DE MORATA

Entre las polémicas del día, la vuelta de Courtois al estadio del Atlético de Madrid y el estreno en su nueva casa de Morata, a vueltas con si celebraría o no un hipotético gol ante el que fue su equipo. “El respeto al rival no tiene que ver con la expresión de la propia satisfacción”, zanjó de forma certera y brillante Solari el tema del delantero. “La presión siempre es un estímulo”, lo intentó sin tanto éxito con el portero, al que le espera un recibimiento hostil de la que fue su afición.

En el último entrenamiento antes del derbi capitalino, además de perder a Isco, Solari no pudo contar con Llorente, lesionado en el Camp Nou (estará en torno a un mes de baja), pero el resto de sus jugadores está a disposición y con la moral por las nubes, después de cuatro victorias seguidas en Liga y mantener con vida la semifinal de Copa ante el Barça, que se decidirá a final de mes, tras el 1-1 de la ida. Pese al esfuerzo entre semana ante el Barcelona, el grado de titularidad del equipo de Solari ante el Atlético no va a variar demasiado respecto al Camp Nou.