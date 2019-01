El italiano Viviani gana al esprint en Australia

El velocista italiano Elia Viviani ganó este martes al sprint la primera etapa del Tour Down Under, que ha abierto en Australia el año oficial ciclista en el circuito World Tour. Viviani entró en la meta por delante del alemán Max Walscheid.

