Jairo Bueno, ¿del Roda a los JJOO?

De un año a esta parte el fútbol ha devuelto a Jairo Bueno Espiral (Castellón, 10-9-1998) la pequeña decepción que le supuso tener que dejar la disciplina del Villarreal sin poder dar el salto al último escalafón del club, el de Primera División. En la Ciudad Deportiva de Miralcamp pulieron a este central con querencia ofensiva —«Sergio Ramos es un poco el modelo en el que me fijo», confiesa— desde los seis años, le han visto pasar por todas las categorías inferiores del Submarino, llegó a entrar en convocatorias con el primer filial... pero dos veranos atrás se cortó su progresión en la entidad grogueta.

Pero el mundo no se acaba en el Villarreal. No para Jairo. Se enfundó la camiseta del CD Roda, en Tercera División, con el que cumple su segunda temporada y recibió poco después una visita muy especial. Técnicos de la federación de la República Dominicana, de donde son originarios sus padres —asentados desde hace tres décadas en Benicàssim—, se plantaron en Vila-real para proponerle vestir la camiseta nacional. No era el primer intento; poco antes, todavía como juvenil, Jairo no pudo enrolarse con los Quisqueyanos por problemas burocráticos. Esta vez sí, haciendo uso de su doble nacionalidad, Jairo dio el sí quiero al país caribeño.

DOBLE PROTAGONISMO

Empezaba una nueva historia y nuevos retos, acompañados de larguísimos viajes transoceánicos para defender al país de sus padres, como el que emprende este miércoles para dar un pasito más hacia los JJOO de Tokio con la sub-23. Perderse esta tarde la final de la Copa Federación valdrá la pena. «Podemos estar en la fase final para buscar el billete para los Juegos. Hay buen equipo», asegura Jairo, que en todo caso aún tendría que pelear contra gigantes de la CONCACAF como México, EEUU, Canadá o Costa Rica.

También salió a cuenta no poder jugar con el CD Roda las dos últimas jornada del grupo VI de Tercera. La pasada semana, coincidiendo con su 21 aniversario, Jairo se estrenaba como goleador con el combinado dominicano absoluto. «El mejor regalo de cumpleaños, un sueño cumplido», dice el defensa, que ya acumula dos encuentros en los clasificatorios para la próxima edición de la Copa Oro.

LA AMBICIÓN

En el Roda asumen el sacrificio de quedarse de tanto en tanto sin Jairo Bueno. «Saben que la selección es una gran oportunidad para mí», agradece el joven, que mantiene en todo lo alto el reto de «llegar algún día a Primera División», y cuya experiencia internacional le ha hecho «mejorar, como futbolista y como persona», además de poder vivir las sensaciones de una estrella del balón; cada fecha FIFA cambia el autobús por los vuelos en primera clase y el aliento de todo un país detrás. Como el que tendrá este próximo domingo en San Cristóbal y Nieves, donde solo el ganador mantendrá vivo el sueño olímpico. En Benicàssim, Siomara y Eduardo, padres de la criatura, esperarán buenas noticias desde el otro lado del Atlántico.