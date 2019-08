Jaume Costa: «Pienso solo en el aquí y el ahora»

Jaume Costa vivió ayer su primera jornada completa como jugador del Valencia. «Ha sido especial volver a bajar la rampita y abrir las puertas de Paterna», señaló el lateral izquierdo en una presentación que compartió con Mangala. El futbolista esquivó la cuestión sobre si su idea es la de seguir más tiempo en el Valencia que la temporada de cesión acordada con el Villarreal —«solo pienso en el aquí y el ahora», dijo— y aún no se ve titular el sábado en el arranque de la Liga, pese a que conoce sobradamente los planteamientos de Marcelino, «unos automatismos con los que me identifico y me encantan».

RODRIGO, A LA ESPERA / Mientras, el Valencia espera que se haga oficial la venta de Rodrigo al Atlético para definir posibles reelevos, entre los que se barajan el examarillo Bakambu, Werner (Leipzig) o Mariano (Madrid).