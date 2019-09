Javi Calleja: «Hemos jugado de tú a tú al Barcelona»

Lamentó la rapidez de los goles encajados en el Camp Nou, pero se marchó satisfecho en líneas generales tanto por el trabajo realizado como por el juego del equipo. Javi Calleja se marchó de Can Barça con sabor agridulce, consciente de que el Villarreal CF pudo salir del coliseo azulgrana con, al menos, un empate, aunque finalmente no le dio a sus futbolistas para igualar el 2-0 con el que se vieron al cuarto de hora... pese al golazo de Cazorla.

El míster del Submarino destacó la igualdad reflejada sobre el césped. «Para mí ha sido un partido muy igualado. Pese a encajar dos goles tan pronto, el equipo ha dado la cara en todo momento, ha sabido reponerse y responder», argumentó el madrileño.

Una de las circunstancias que más valoró el preparador groguet fue el hecho de que nadie se arrugó. «Normalmente cuando en el Camp Nou encajas dos goles tan pronto en el Camp Nou, los jugadores se encojan. Pero le hemos jugado de tú a tú al Barça», dijo.

Según su criterio, «lo más justo hubiera sido tablas en el marcador, por ocasiones y juego. Pero ellos han tenido más suerte en las acciones iniciales para marcar». De hecho, lamentó: «En el primer gol nos ha faltado contundencia y el segundo ha sido un golazo». «Tras ello, hemos recuperado nuestro juego y pudimos acortar distancias antes del descanso. En la segunda mitad hemos generado fútbol y ocasiones para poder empatar», resumió.

ORGULLOSO DEL EQUIPO / Para Javi Calleja, su equipo supo parar al crack azulgrana, Leo Messi. «Hemos hecho un gran trabajo a nivel colectivo para que Messi no haya podido ser tan determinante como suele ser. Luego se ha lesionado y para el Barcelona el hecho de que no esté es un hándicap importante porque sin él no domina tanto los partidos», dijo.

Eso sí, no ocultó que les faltó «saber hacerles un poco más de daño cuando con 2-1» dominaban y tenían la posesión. «Y también haber defendido mejor los primeros 20 minutos», añadió.

Pero por lo general, Calleja se marchó «satisfecho por el juego del equipo, aunque dolidos por la derrota». «Del trabajo del equipo me voy contento, porque le hemos plantado caro al Barcelona y le hemos podido empatar».

HABLA DE INDIVIDUALIDADES / El preparador madrileño reconoció que buscó «más verticalidad por fuera con Ontiveros y Chukwueze, para tener desborde y generarles dudas a los defensas del Barcelona. Además son dos jugadores con gol. Era una baza que teníamos que utilizar», explicó, añadiendo que dos futbolistas le agradaron anoche: uno de ellos, el azulgrana Ansu Fati: «Me ha maravillado, tiene una calidad enorme y pese a lo joven que es tiene una personalidad brutal y no le puede la presión».

E incluso aprovechando la presencia de Robert Moreno, echó una lanza en favor de sus futbolistas. «Hay varios jugadores españoles del Villarreal que están haciendo méritos para ir a la selección, entre ellos destaco a Pau, que ya se ha enfrentado a los mejores delanteros del mundo y ha cumplido con creces», concluyó.

VALVERDE, aliviado / Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, destacó que su equipo sacó adelante un duelo complicado. «Nos marchamos contentos porque el partido tenía mucha dificultad ante un rival de nivel que nos ha puesto las cosas difíciles», reconoció.