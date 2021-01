Javi Moyano se acerca a Castalia: el Castellón ultima su primer fichaje en el mercado de invierno

El mercado de invierno, después de haber superado su ecuador, desgrana la cuenta atrás. Lo hace, en clave albinegra, con el CD Castellón desde una posición muy retrasada, con apenas dos salidas que tampoco suponen una liberación de una relevante masa salarial y con el cambio en el banquillo como movimiento más significativo. El nuevo inquilino del banquillo de Castalia, Juan Carlos Garrido, espera aligerar su vestuario y, paralelamente, que lleguen a él refuerzos.

De los conjuntos implicados en la lucha por la permanencia, el Castellón es el único que no ha registrado incorporaciones. Solo ha conseguido desprenderse de Alejandro Marcos (cedido al Llagostera-Costa Brava) e Iñigo Muñoz (rescindió para marcharse al Unionistas), dejando a Garrido todavía con 27 jugadores a su cargo.

Con todo, el Castellón está cerca de romper esa sequía. Como ayer informó Mediterráneo, Javi Moyano, polivalente defensa de 34 años, que está sin equipo desde que, a principios de octubre, rescindió con el Valladolid, ultima el sí a la propuesta albinegra.

BAJO MÍNIMOS

El mercado de invierno en Segunda A registra movimientos mínimos, la inmensa mayoría cesiones o jugadores libres. No hay dinero y el poco que se mueve está sujeto al riguroso control de LaLiga (con el límite salarial, si no superado, sí cerca del tope en la mayoría de casos). Los clubs son reacios, incluso, a dejar marchar a los futbolistas con los que no cuentan, porque las plantillas (menos la del Castellón) están muy ajustadas en número y, con el coronavirus disparado, un brote puede poner a un equipo en serios aprietos. Así que hasta que no encuentren a los sustitutos de los transferibles, no se atreven a darles salida.

Con todo, el Cartagena, que va por su tercer entrenador, se ha movido con presteza, fichando a tres agentes libres (Leandro Chichizola, Pablo de Blasis y Antoñito), así como al central Toni Datkovic (cedido por el Aris de Salónica).

Atención también a los dos futbolistas que han llegado, a préstamo, al Zaragoza, a los que el Castellón les había echado el ojo: Mathieu Peybernes (Almería) y Álex Alegría (Mallorca).

Álvaro Vázquez (Sabadell), Sergio González (Tenerife), Borja Garcés (Fuenlabrada), Tana (Albacete), Ivanildo Fernandes (Almería), Borja Valle (Oviedo), Cristo González (Mirandés), Alexander González (Málaga), Dani Ojeda (Alcorcón), Brandon Thomas (Leganés) y Bakary N’Diaye (Lugo) completan el listado de incorporaciones en Segunda A (algunos, a falta de que LaLiga dé el visto bueno con su correspondiente inscripción).