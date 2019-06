Javi Serra se debate entre la oferta del Castellón y otra del grupo II

El CD Castellón continúa explorando el mercado de cara a confeccionar la plantilla de la próxima temporada en Segunda B. Después de la salida de José Miguel Garrido del club, la nueva dirección técnica orellut, sin una cara visible y con Àngel Dealbert, Jordi Bruixola, Xavi Galván y Óscar Cano a la cabeza, tiene casi atado a su segunda incorporación.

Y no es otro que un viejo conocido de la parroquia albinegra, el extremo valenciano Javi Serra, que fue uno de los héroes del ascenso en la campaña 2017/2018 y que esta temporada ha jugado en el Ibiza. No en vano, el de Puçol ha acabado contrato con la entidad que preside Amadeo Salvo y es completamente libre para negociar con cualquier club.

Una oportunidad de mercado que quiere aprovechar el Castellón y que está muy cerca de producirse. De hecho, todo apunta a que el puzolano será anunciado esta próxima semana como nuevo futbolista albinegro, convirtiéndose así en el segundo fichaje de la era postGarrido, tras el del también extremo, Jorge Fernández, procedente del Conquense.

más dinero / Sin embargo, falta el sí definitivo de Javi Serra, que no ha llegado en las últimas horas porque se debate entre la propuesta albinegra y una muy suculenta de un equipo puntero del grupo II. «La llamada del Castellón me sorprendió por cómo salí de allí, pero es verdad que conservo una gran relación con la directiva y algunos jugadores. Me haría ilusión volver a vestir de albinegro, pero tengo una oferta muy importante del grupo II», apunta Serra a Mediterráneo.

No obstante, la respuesta del mediapunta no se hará esperar y llegará en los próximos días. «Me tengo que sentar con mi representante este fin de semana y valorarlo todo para tomar una decisión. Regresar a Castalia podría ser una buena decisión para mi futuro porque el club tiene un proyecto ambicioso y cuando juegas allí te sientes un jugador de superior categoría», explica.

De oficializarse la llegada de Serreta, Óscar Cano ya tendría a su disposición a dos jugadores puros de banda, una pieza que le faltó en el curso pasado y que trasladó como prioridad a la directiva.

Además, tanto el valenciano como Jorge Fernández podrían ocupar la posición de carrilero en una defensa de tres centrales, sistema que ya utilizó el técnico granadino en el ejercicio pasado y que podría volver a repetir en su segunda campaña en el banquillo orellut. Y es que, Javi Serra ya jugó en esa posición durante algunos encuentros de su temporada como albinegro, cuando era el dueño de la banda derecha.