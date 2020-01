Javi Serra se disfraza de héroe para dar tres puntos al Castellón

Tocaba ganar y se ganó. No sin sufrir, no sin hundirse en la recta final del partido, no sin ver cómo el rival te acorralaba en el último cuarto de hora del partido, pero el Castellón tiró de casta ayer, gracias a un golazo de Javi Serra en el descuento, para llevarse tres puntos importantísimos en la visita al Antonio Puchades tras noquear al Valencia Mestalla por 1-2 en un partido agónico, pero que sirvió para que los orelluts se reencontraran con la victoria.

La papeleta era complicada para los de Óscar Cano. Tras dos derrotas consecutivas, tanto el equipo como el técnico debían dar un paso al frente. El míster debía mover el árbol para recoger frutos que se le negaron en otros encuentros. Y lo hizo.

La primera medida fue volver al dibujo habitual de la temporada —incomprensible el cambio de sistema en casa ante el líder Sabadell—, utilizando ante el filial che el 4-4-2 que le aupó al liderato. Con Castells lesionado, Héctor Verdés reapareció en el eje de la zaga junto a un inconmensurable Rafa Gálvez, con Muguruza y Víctor García completando la defensa de cuatro como laterales.

La recuperación tras sanción de Calavera devolvió al equipo el doble pivote con el tarraconense y Carles Salvador como estandartes. La magia volvió a ser para Jorge Fernández y Rubén Díez, mientras que en punta de ataque acompañó a César Díaz el recién llegado, Juanto Ortuño, en su primera titularidad.

El Castellón comenzó mandando en un partido en el que debía ir a por los tres puntos. El Valencia Mestalla es uno de los peores locales del grupo y acumulaba seis partidos sin ganar.

Muy pronto la dupla pensante Jorge-Rubén se apoderó del balón y de las ideas ofensivas, y tanto el aragonés como el conquense e incluso César Díaz lo intentaron con tiros tanto por alto como por bajo, todos ellos cerca de los postes e incluso con una gran intervención del meta local Cristian.

Pero pasado el minuto 20, los valencianistas desertaron, con un espectacular Jordi Sánchez, un ‘9’ de verdad, referencia en punta de ataque pero con movilidad y enorme potencia, que puso en jaque todo el partido a la zaga orellut.

De hecho, pasada la media hora de juego Álvaro Campos evitaba el 1-0 a disparo del propio Jordi Sánchez, manteniendo vivos, como siempre, a los de Cano.

Un conjunto albinegro que veía recompensada su insistencia en el área rival adelantándose en el marcador en el minuto 38. Juanto realizaba un gran control para servir a César Díaz, quien se revolvía para lanzar un inteligente disparo a la escuadra, que despejaba Cristian Rivero y cuyo rechace era aprovechado por Rubén Díez para adelantar al Castellón.

Un tanto que era respondido por el filial valencianista con un mano a mano que desbarató ágil y con experiencia Álvaro Campos. Una intervención salvadora con la que se llegaba al descanso.

LA MONTAÑA RUSA / La segunda mitad tuvo un guión similar, los de la capital de la Plana fueron mejores en el primer tramo, para terminar sufriendo al final.

Con Víctor García y Jorge por ambas bandas, los orelluts buscaron el marco rival, aunque no terminaron de generar ocasiones claras. Sí hubo un par de lanzamientos lejanos de César Díaz y Juanto Ortuño que se acercaron a un 0-2 que no terminaba de llegar.

Y en el fútbol ya se sabe… debes aprovechar tu momento. Lo hizo el Valencia Mestalla, que en el último cuarto de hora encerró a un Castellón que pegó un bajón físico preocupante.

Fruto de ello, el omnipresente Jordi Sánchez, tras sortear a cuantos se pusieron a su paso, fusilaba a Álvaro Campos para establecer el 1-1 en el minuto 73… El Antonio Puchades se venía abajo y el Mestalleta resucitaba. Un gran gol del fornido ariete catalán.

Los castellonenses se veían superados por los jóvenes che y Óscar Cano tuvo que mover ficha, dando entrada a hombres de refresco como Íñigo Muñoz y Raúl Alcaina. Pero ni con esas. El filial del Valencia tuvo dos clarísimas ocasiones para ajusticiar a los albinegros, pero Álvaro Campos se puso el mono de faena para mantener vivo al Castellón.

Y en esas que apareció Javi Serra, que acababa de entrar, cuando el partido agonizaba, para sacarse de la chistera un latigazo desde fuera del área, tras el rechace de una falta, para batir a Cristian Rivero y darle una victoria importantísima y oxígeno al equipo de un Óscar Cano que deberá reflexionar sobre qué le pasa en la recta final de los partidos.

El Castellón recupera la alegría y se sitúa empatado con el Espanyol B, como segundos en la tabla, ambos con 37 puntos.