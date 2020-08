Javi Serra, el héroe de los dos ascensos, deja el CD Castellón

La comisión técnica del CD Castellón continúa planificando la plantilla del regreso al fútbol profesional. El club pretende mantener la base del equipo que consiguió el ascenso a Segunda A y no cometer el error de hace dos años cuando se subió a Segunda B y se desmanteló el bloque que logró el objetivo. Pero en se plan no entraba Javi Serra, que concluía su relación contractual con el CD Castellón y no continuará en Segunda A. Sierra ha sido uno de los pocos jugadores en la historia de la entidad que ha conseguido dos ascensos a categorías diferentes y se marcha habiendo ofreciendo un buen rendimiento al club.

Serra llegó al CD Castellón en verano de 2019 tras jugar la temporada 2018-2019 en la UD Ibiza. El jugador natural de Puzol ya destacó en el club albinegro en la campaña 2017-2018 siendo uno de los héroes del ascenso a Segunda B. El valenciano jugó 36 partidos en Tercera División y además, disputó minutos en los seis partidos de play-off que tuvo que superar el Castellón para conseguir el ansiado ascenso a Segunda B siete años después.