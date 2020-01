Joan Barreda, el eterno candidato a la victoria

A menudo, es más importante saber quién sabe de lo que debes escribir que saber o aprender. Es más ilustrativo acudir a los que saben, que a lo escrito con anterioridad. Y si tú hablas con uno de los grandes mitos del Dakar (no hay muchos que hayan ganado en motos y coches), entonces descubres algunas tésis que son generales y, sobre todo, aplicables a los grandes candidatos de la prueba, ahora sí, del desierto.

"Yo creo que lo importante es ser consciente de lo que uno tiene y ser muy realista. No engañarse a uno mismo. A veces los deportistas tenemos tendencia a pensar Si no digo que salgo a ganar, es un fracaso. Para mí fracaso será no haber competido bien, ni haber dado el máximo. Así hablaba, el día que partió hacia Arabia Saudí, el gran, el enorme Nani Roma, vencedor en motos y coches.

Y así, sin duda, piensa Joan Barreda (Torreblanca, Castellón, 11 de agosto de 1983), que lleva años convertido en la gran baza, en el gran líder, en el primer piloto, bueno, este año ya dicen que no, veremos, del impresionante equipo oficial de Honda, que pelea y trabaja para destronar menuda proeza! a la no menos poderosa (y experta) KTM austriaca. Cuenta el mismo Barreda que este año tiene, casi, casi, por delante en su mismo equipo (Monster Energy, Honda Team) Ricky Brabec y Kevin Benavides.

TODAS LAS DESGRACIAS

Y es este año, de nuevo, cuando Barreda sale a por la victoria ansiada, soñada, aquella que, según ha relatado en más de una ocasión, le permita, dentro de unos años, poder reunirse con sus hijos y decirles yo gané el Dakar. Y es que, en el 2019, tras empezar de forma estelar con un triunfo de etapa (suma ya 23 victorias parciales, que no es poco), en la tercera etapa se cayó por un barranco y abandonó. El año anterior (2018), su lesión de la muñeca le hizo correr mermado (e infiltrado durante todo el rally) y también fue víctima de otra caída. En el 2017, una penalización a su equipo le dejó sin triunfo y en los dos anteriores problemas de motor.

Es evidente que Barreda piensa como Roma, es decir, acepta que no puede decir (o reconocer) otra cosa que no sea que sale a ganar. A mí siempre me dicen que por la experiencia que tengo, tengo que estar ahí delante y hacerlo todavía durante muchos años más. Y, al final, tienes que asumir unos riesgos. No solo yo, también los ocho que van con opciones de ganar. Ni que decir tiene que Barreda, como tantos pilotos estrella y expertos en el Dakar, la prueba por la que viven y se entrenan durante meses, piensa que el día a día, incluso, sin carrera, es lo que te hace ser o no favorito. Y, sí, este año llega, cuenta, mejor que nunca y por eso prefiere, tal vez, no insistir en que tiene que estar en el podio, bueno, ganar.

LE GUSTA LA INCERTIDUMBRE

Barreda confirma que se intuye un Dakar más complicado y lo prefiere. El cambio de filosofía que lidera David Castera, que ya vimos en Marruecos, nos va a obligar a ir con calma cuando abramos pista, porque, de lo contrario, lo vamos a pagar. Últimamente no era tan así y cuando te marcabas un día que podías apretar, tratabas de darlo todo porque estaban los tiempos muy ajustados, pero ahora parece que ha vuelto a cambiar. Ahora tenemos claro que si pierdes 10 minutos un día, a la jornada siguiente el que abra también sufrirá.

Barreda, después de tanta desgracia porque, a excepción de algún error de pilotaje, que él reconoce, todo lo que le ha ocurrido hasta ahora ha sido mala suerte, cree que este Dakar lo ganará, o tendrá opción de podio, el piloto que tenga más intuición, picardía, calma, cabeza. Antes no se sabía si uno había ido a entrenar o no, en Suramérica la gente tenía más información aquí partimos todos de cero y será interesante. Y me gusta, lo prefiero.