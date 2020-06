Jon Rahm afirma que lo han discriminado por hablar en castellano

El golfista vasco Jon Rahm, que participará el jueves en el PGA Tour, en lo que supone el gran regreso de la competición golfista tras la crisis del coronavirus, se manifestó a favor de la lucha contra el racismo y afirmó que lo habían mirado mal en diversas ocasiones por hablar en castellano. "Varias veces me han mirado mal por hablar español con alguno de mis compañeros", indicó textualmente.

El jugador español fue el más comprometido de todos los golfista al expresar su firmeza contra el racismo coincidiendo con los funerales de George Floyd. "Como inmigrante hispano en Estados Unidos, aunque ni siquiera estoy cerca de experimentar lo que algunas personas han sufrido en este mundo por discriminación, sí he podido comprobar como por el solo hecho de hablar español me han mirado mal y de forma despectiva", destacó Rahm, quien dijo que le gustaba comunicarse en castellano con otros compañeros de equipo o con aficionados de habla hispana.

FLOJO DE FORMA

Rahm, que llega al Colonial Country Club como uno de los favoritos a luchar por el título del Charles Schwab Challenge, primer torneo de la PGA Tour desde que el pasado marzo se canceló la competición por causa del coronavirus, dijo que "nunca he tenido un perfil racial por el color de mi piel, pero he tenido algunas experiencias negativas. Y no es un buen sentimiento". Admitió también no estar todavía en su mejor forma después del paréntesis que les ha tocado vivir por la pandemia del coronavirus.