Jon Rahm alcanza el número uno mundial tras imponerse en el Memorial

Jon Rahm se proclamó este domingo campeón del torneo Memorial del PGA Tour al entregar tarjeta de 75 golpes (+3) en la cuarta y última ronda y sumar 279 (-9), tres más que el estadounidense Ryan Palmer, que fue segundo con (282, -6).

El título de Rahm, primero de la temporada en el PGA Tour, donde ya había ganado otros tres anteriormente, llegó a los 11 como profesional, lo que le permitió convertirse en el nuevo número uno del mundo, segundo español que lo consigue después que lo hizo en 1986 el legendario Severiano Ballesteros, su inspirador como jugador.

Rahm recibió 76 puntos por su triunfo en el Memorial y sumó 460,82 para superar al norirlandés Rory McIlroy (419), que llevaba 11 semanas consecutivas al frente de la clasificación y 106 desde que llegó por primera vez el 4 de marzo del 2012, la tercera mejor desde que se estableció.

NOVENO EUROPEO

El jugador español de 25 años se convierte en el noveno europeo que alcanza el puesto de número uno en la historia de la clasificación mundial que lidera Tiger Woods con 683 semanas de líder, seguido por el australiano Greg Norman (331) y Ballesteros es el sexto con 61 semanas que ocupó el primer lugar.

The new No. 1 in the Official World Golf Ranking. ☝@JonRahmPGA joins @SeveBallesteros as the only Spaniards to claim the top spot. 🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/AzNi6Lxm5O