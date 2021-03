Jonatan Soriano: "Me muevo por sensaciones y la llamada del Castellón me transmitió mucho"

Jonatan Soriano ha participado en su primera rueda de prensa como nuevo jugador del CD Castellón. El delantero catalán, que ha firmado hasta final de temporada, se ve para jugar ante el Sabadell de inicio, pero cree que hay que tener “paciencia” porque llega tras un parón largo. Ve buenos mimbres en el equipo para lograr el objetivo de la permanencia y asegura que, “yendo todos juntos”, lo acabarán consiguiendo.

El último refuerzo del conjunto albinegro analiza así la actualidad del Castellón:

Su estado de forma: “No es lo mismo poder entrenar en casa y a nivel privado que hacerlo con grupo, con pelota y en el fútbol profesional, pero me he seguido manteniendo en forma. El domingo pude mantener mis primeras impresiones con los compañeros y es ir poco a poco. En los entrenamientos iré cogiendo ritmo e intentaré estar lo mejor posible para cuando el míster lo necesite”.

La negociación: “Todo ocurre con la llamada de Ángel (Dealbert). Hablé con él y, a partir de ahí, me transmitió toda la confianza y la humildad, y esta vez me he movido por eso. Me transmitió muy buenas sensaciones, confío mucho en este club, en este equipo y ese es el motivo por el que estoy aquí”.

¿Jugará ante el Sabadell?: “Lógicamente me hubiera gustado no estar parado tanto tiempo y empezar antes, pero al final la situación se ha dado así y por suerte ya estoy aquí y ya puedo empezar de nuevo. Estoy muy contento y con muchas ganas, y el tiempo que puedo tardar no se sabe… El otro día vi el partido, vi lo que el míster transmite y yo estoy trabajando a tope para estar lo antes posible con el equipo”.

Objetivo, la permanencia: “Es una situación excepcional. Para mí es una situación nueva porque solo son 14 partidos, pero la cojo con la mayor de las ilusiones. Ahora viene lo mejor de la competición, que es la recta final, donde todos nos lao jugamos, y todos los goles que pueda meter tienen que ser suficientes para ayudar al equipo y a conseguir que el club logre su objetivo. Estoy aquí para eso: para ayudar y aportar”.

Primeras impresiones: “Hay que coger la dinámica de los últimos dos partidos porque, al final, lo importante es que no hace la derrota. Hay que intentar conseguir ganar en confianza y en resultados y, a partir de ahí, las cosas irán saliendo mejor. Está claro que la Segunda División es una categoría complicada para jugar, estamos en una situación donde no es tan fácil soltarte por la falta de puntos y verte ahí abajo, pero ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo y se transmite alegría y humildad. Este equipo sabe lo que quiere y estoy seguro de que si estamos juntos lo vamos a conseguir”.

Su experiencia en Segunda: “Está claro que la experiencia es un grado. Tener 35 años y haber estado en diferentes situaciones te hace saber y poder ayudar al equipo a saber sobrellevar esta situación. Lo que yo puedo aportar, sobre todo, es esfuerzo, humildad, trabajo… Porque con eso voy a ir todos los días a entrenar. Todo lo demás, necesitamos de todos los jugadores para que las cosas salgan bien. A partir de ahí, si todos ponemos de nuestra parte, las cosas van a salir”.

Su vinculación con el Castellón: “De momento, el contrato es hasta final de temporada. Mi objetivo y mi ilusión es conseguir el objetivo del club y luego veremos las opciones. Llevo dos días y estoy encantado aquí, y no creo que fuera un problema. Pero mi objetivo es pensar en la permanencia, que es lo más inmediato”.

Su fichaje: “Me muevo por sensaciones y, así como el año pasado me fui al Girona, este mi sensación es que la llamada de Ángel fue buena y es lo que me movió. Sí que es cierto que he tenido otras llamadas de otros clubes, pero no me transmitieron tanto como me transmitió Ángel para poder ayudar al Castellón “.

Su juego: “Estoy aquí para lo que se necesite y el entrenador es el que me deberá decir dónde puedo aportar más. De partida soy delantero, pero al final yo lo que quiero es ayudar en lo que se me necesite o en lo que más pueda ayudar. Viendo los partidos anteriores, creo que es un equipo que llega en lo ofensivo y eso es lo mejor que me puede pasar”.

La decisión de Garrido: “Hay que pensarlo bien. Yo vengo con mucha ilusión y me veo para ayudar al equipo desde el principio, pero hay que tener paciencia porque vengo de un parón largo y veremos cómo transcurre la semana y cuál es la decisión del míster”.