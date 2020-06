Jordan lanza un desafío a la injusticia racial: "Enfréntate a tus demonios"

Michael Jordan ha lanzado un desafío a aquellos que permiten días de injusticia racial después de anunciar en los útimos días que realizará una donación de 100 millones de dólares en los próximos 10 años a organizaciones que trabajen por la igualdad racial, por la justicia social y por un mayor acceso a la educación.

"Enfréntate a tus demonios. Extiende una mano. Comprende las desigualdades", reclama Jordan en una entrevista que ha publicado en estas últimas horas The Charlotte Observer, un periódico estadounidense de esta ciudad, en la que la leyenda de la NBA es propietario de uno de las franquicias de la liga estadounidense, los Hornets.

"Hemos sido derrotados (como afroamericanos) durante tantos años. Te consume el alma. Ya no puedes aceptarlo. Este es un punto de inflexión. Tenemos que defendernos. Tenemos que ser mejores como sociedad con respecto a la raza ", reflexiona Jordan, protagonista en las últimas semanas por el estreno del documental 'The last dance' sobre su última temporada en los Chicago Bulls, en la que sumó su sexto título de campeón.

Erradicar el racismo

Jordan emitió una declaración el 5 de junio sobre el compromiso de su firma deportiva Jordan Brand con la que el seis veces ganador de la NBA se sumó a la indignación que se vivie en EEUU tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.

"Las vidas de los negros importan. Esta no es una declaración controvertida", se lee en la declaración conjunta de Jordan y su compañía el viernes. "Hasta que el racismo arraigado que permite el fracaso de las instituciones de nuestro país sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos a proteger y mejorar la vida de los negros".

"A través de nuestro Programa Jordan Wings, nos hemos centrado en proporcionar acceso a la educación, la tutoría y la oportunidad para los jóvenes negros que enfrentan los obstáculos del racismo sistémico. Pero sabemos que podemos hacer más", dijo el presidente de Jordan Brand, Craig Williams, en un comunicado. "... Todavía nos queda mucho trabajo por hacer para generar un impacto real para la Comunidad Negra. Aceptamos la responsabilidad".

La promesa de Jordan Brand fue precedida el viernes temprano por Nike al anunciar un plan de "Compromiso con la comunidad negra" en el que Nike, Converse y Jordan Brand se comprometerían colectivamente a 40 millones.