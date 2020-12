Jordi Cruyff: "Estoy al margen del proceso electoral del Barça"

Por la mañana era presentado Jordi Cruyff como "nuevo director deportivo" del Barça si Víctor Font gana las elecciones a la presidencia del club. Horas más tarde, este se desvinculaba de este cargo con un mensaje en las redes sociales para mantenerse lejos de la pugna electoral. El hijo de Johan Cruyff había sido incluido en el organigrama por debajo de Xavi Hernández, convertido en general manager del club azulgrana si triunfara Font.

Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça.



I want to clarify that I am focused on my commitment to Shenzhen FC and am not involved in the electoral process for the Barça presidency.