Jorge Vilda: "Nos ha podido la presión; hemos reaccionado al quitarnos la mochila en el descanso"

La primera victoria de España en un Mundial femenino de fútbol ha supuesto una liberación para la selección. El técnico Jorge Vilda lo manifestaba así al terminar el encuentro, cuando reconocía que las expectativas generadas en las últimas semanas en torno al equipo han supuesto una mochila que durante gran parte del partido ante Sudáfrica no se pudieron quitar.

"En la primera parte no encontramos nuestra mejor versión, pero me quedo con el esfuerzo y la reacción", explicaba en rueda de prensa. "Nos hemos lanzado al ataque y hemos corregido errores. Nos hemos quitado esa mochila de la presión que era importante por todas las expectativas, todo lo que es nuevo para nosotros. Creo que hemos acusado eso para ver la España que hoy no hemos podido mostrar".

Lo corroboraba Jenni Hermoso, MVP del partido, afirmando que no habían sido capaces de mostrar lo que estaban trabajando. "El gol ha sido un bache y tenemos que trabajar este aspecto. Esto que hemos mostrado no es España", decía. "Había que sacar el partido como fuera", añadió Sandra Paños. "Necesitábamos más verticalidad y lo hemos conseguido. Nos ha dado un subidón". Para cambiarlo se produjeron cuatro consignas en el descanso, como apuntaba Marta Corredera. "No hemos estado a nuestro nivel. Nos hemos precipitado y no hemos tenido la tranquilidad que nos caracteriza".

Los nervios desaparecieron en el descanso. "Les dije que se quitaran todos los nervios, que intentaran pensar que solo era un partido de fútbol y que había que abstraerse del envoltorio, de lo que no estamos acostumbradas. Al liberarnos, nos hemos quitado la presión y hemos jugado con más frescura", insistía Vilda.

"Hemos hecho historia porque hemos conseguido la primera victoria", celebraba Jenni Hermoso. A pesar de no jugar bien, de no haber hecho el partido que nos hubiera gustado, hemos ganado. No iba a ser todo tan bonito como lo podíamos imaginar. Tenemos los pies más que nunca en el suelo. Lo que viene va a ser más duro todavía pero esta victoria nos da fuerza".