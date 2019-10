José María García: "El fútbol femenino es una mentira"

José María García, es bien sabido, no tiene pelos en la lengua y dice lo que piensa pese al escándalo que puedan generar sus palabras. Durante su intervención en el Grupo Risa de la Cadena Cope, dio su opinión sobre el fútbol femenino. Y dijo lo siguiente: "Lo único más plomizo que una etapa ciclista es ver un partido de fútbol femenino. Es una mentira. No tienen fuerza. ¿Qué porcentaje de jugadoras de Primera llegan a portería desde el saque de esquina?», preguntó García.

El veterano periodista ya retirado rememoró una conversación con una persona del Atlético de Madrid en la que esta le habría comentado que "los juveniles masculinos del Atlético, dicho por un alto ejecutivo del club, ganarían por 10-0 al primer equipo de chicas".

García aludió a la afluencia a los estadios en Primera Iberdrola. "Han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente, 1.200. Esa es la realidad. A los que no tienen imaginación esto les viene bien porque cubren unos espacios. Hasta hace poco solo tenían mecenazgo publicitario las regatas del rey. Ahora también el fútbol femenino", manifestó.

Habiendo cogido carrerilla, García extendió entonces las comparaciones a otros deportes y aseguró que "el número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0 y 6-0 a la tenista número 1".

SOBRE EL CLÁSICO

José María García también habló sobre el aplazamiento entre Barça y Real Madrid, ahora programado para el 18 de diciembre: "Es un error tremendo. Cuando Madrid se postuló para que se jugara la final de la Libertadores presumimos, y ahora no podemos decir que no tenemos la autoridad, la organización, los medios o la protección necesaria. El día que se juegue se va a armar igual. Es una necedad de alguien que no tenía mucho que hacer", sentenció.