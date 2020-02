El jovencísimo Duplantis bate el récord del mundo de salto con pértiga

El jovencísimo sueco Armand 'Mondo' Duplantis ha batido este sábado en la reunión de Torun (Polonia), del circuito de pista cubierta, el récord del mundo de salto con pértiga con 6,17 metros, con lo que se convierte en el nuevo rey de las alturas. Duplantis mejoró en un centímetro la anterior plusmarca universal que poseía el francés Renaud Lavillenie con 6,16 desde el 15 de febrero de 2014 en Donetsk (Ucrania).

El atleta nacido hace 20 años en Lafayette (Estados Unidos) ya estuvo a punto de lograr la plusmarca mundial el pasado martes en Düsseldorf (Alemania), pero acabó por derribar el listón con el codo derecho cuando lo tenía superado. En esta ocasión no falló. Duplantis comenzó su concurso en 5,52, se quedó solo y pasó a la primera 5,72, 5,92 y 6,01. Pidió de nuevo 6,17 para superar el registro de Lavillenie. No pudo en su primer intento, al derribar el listón con los muslos, pero en el segundo sí que pudo alcanzar la gloria.

“It’s a big year and this is a good way to start”



