Juan Emilio cambiará Peñíscola por Rusia

Las horas de Juan Emilio como jugador del Peñíscola RehabMedic parecen contadas. Salvo contratiempo, el pívot almeriense fichará por el Gazprom Ugra Yugorsk y se marchará de la LNFS para jugar en la Superliga rusa. El traspaso solo está pendiente de que el Ugra realice el pago al Peñíscola por hacerse con el jugador después de que tenga un acuerdo con este ofreciéndole un contrato irrechazable.

El Ugra es uno de los equipos más potentes de la Superliga rusa y de Europa, donde fue el campeón continental en el año 2016. Esta temporada se quedó a las puertas de la final four en la competición europea, y en la doméstica, actualmente, es cuarto, aunque con dos partidos menos jugados que sus rivales de la zona alta. Y busca un refuerzo en ataque para el tramo final de la competición que ha encontrado poniendo sus ojos en el jugador del conjunto del Baix Maestrat.

Juan Emilio es uno de los jugadores con más futuro y proyección del panorama nacional. Con solo 21 años --cumplirá 22 el 6 de febrero- ya lleva dos años y medio jugando en Primera División, convirtiéndose en uno de los pilares ofensivos del Peñíscola. Esta temporada está demostrando un nivel altísimo en la pista, a lo que se suma su olfato goleador, hecho que ha provocado su llamada por el seleccionador nacional para la última convocatoria.

Si todo transcurre sobre el guion previsto, Juan Emilio ya no volverá a ponerse la camiseta del Peñíscola. Tras estrenar convocatoria con la selección española jugando dos amistosos contra Hungría y otros dos frente a Brasil, el jugador viajaría a Rusia donde firmaría el contrato con su nuevo equipo.

No habrá recambio / En principio, el Peñíscola no saldrá al mercado en estos últimos días que restan para que cierre la ventana invernal. Pese a que la salida de Juan Emilio será una baja significativa, el club no tiene previsto realizar ninguna incorporación y se quedará con una plantilla formada por 12 jugadores. Comenzaron la temporada 14, pero Tití ya se marchó al Bisontes.