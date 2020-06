Juanito deja el Bisontes tras seis años en el equipo

Juan Martínez Andrés, conocido deportivamente como Juanito, no seguirá como jugador del Bisontes Castellón tras seis temporadas en el conjunto de la capital de la Plana. El pívot de les Useres, en todos estos años, se ha ganado el respeto y cariño del club, donde ha sido un pilar básico para el equipo señera del fútbol sala de laciudad. El Bisontes Castellón FS emitió un comunicado agradeciendo al jugador su profesionalidad durante su etapa en el club.

Por su parte, Juanito remitió una carta de despedida a la afición agradeciendo el trato recibido: «Quiero darle las gracias a la Directiva, personal del club, compañeros que he tenido y a mis entrenadores Manolín, Alberto y Héctor por su cariño hacia mí. Por otra parte a toda mi afición de Bisontes, que pese a momentos malos también me han apoyado muchísimo y nunca creí que me podía dar tanto a mí y a mi familia, no tengo palabras para todas las palabras que me habéis brindado siempre y todo el apoyo. Espero volveros a ver pronto. Para mí no es un adiós, es un hasta pronto, pero pase lo que pase, sois mi familia». El Bisontes pierde a uno de sus emblemas.