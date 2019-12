Juanlu Alonso: «Ganar a todo un Barça habla muy bien del equipo»

El Peñíscola obtuvo tres puntos brillantes al superar 3-1 al Barça este sábado. La victoria se basó en la defensa y la efectividad en ataque de unos jugadores que lo dieron todo sobre la pista.

Su entrenador, Juanlu Alonso, valora así la victoria contra los catalanes: «Hicimos un ejercicio de compromiso, esfuerzo y sacrificio. Sinceramente, cuando ganas a un grande se dan dos factores: ellos no están bien y tú haces un partidazo y te sale todo».

El técnico reconoce que el rival no jugó nada mal. «El Barça me gustó con y sin balón, nos costó tener la posesión. Pero nosotros supimos sufrir y no cometimos errores», explica el míster.

Alonso asegura que defensivamente hicieron «un gran trabajo» y a partir de ahí supieron «aprovechar las ocasiones» que tuvieron, «que no fueron muchas».

Y es que la victoria de la pasada jornada fue clave. «Ganar en Cartagena dio tranquilidad al equipo y eso le permitió saber jugar la segunda parte con el marcador a favor y no perder la cabeza en ningún momento, aunque nos apretaron mucho», incide.

Por último, destaca el «brillante» trabajo en defensa. «Salvo los cinco primeros minutos en las que tuvieron tres situaciones claras, todas sus acciones vinieron de la estrategia, lo que demuestra que el equipo no estaba cometiendo errores en la zona defensiva. Es muy complicado aguantar 40 minutos a un equipo como el Barça», concluye el míster.