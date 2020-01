Juanto Ortuño: "Castalia es como el Bernabéu de la Segunda B"

Juanto Ortuño (27 años), precedido por los halagos tanto del director general Jordi Bruixola como del presidente, Vicente Montesinos, espera "devolver en el campo" todos los elogios recibidos. El atacante murciano ha firmado por lo que resta de temporada y dos más.

"Castellón es un sitio que cualquier futbolista tiene en cuenta, por afición y estadio. Este verano ya estuvimos en contacto. Castalia es como el Bernabéu de la Segunda B", manifestó el ya exatacante del Córdoba.

Juanto no se pone ninguna cifra pero consideró que "he hecho goles en todos los equipos a los que he ido". "Me puede adaptar bien a la forma de jugar del equipo, ha sido unas razones por las que he venido", indicó el punta. El yeclano considera que puede jugar "tanto arriba como retrasando la posición". "Josep Calavera y Eneko Satrústegui [con ambos ya ha coincidido] me ayudarán en la integración", ponderó.

"Venía jugando y con ritmo, así que si llega la ficha y el entrenador lo considera oportuno, estaré en condiciones de debutar el domingo", concluyó sobre el encuentro del mediodía en Castalia frente al Sabadell, uno de los equipos en los que ha militado, con el liderato en juego de nuevo.