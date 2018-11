Con los Juegos Olímpicos en mente

«Si crees en tus posibilidades, hazlo, no le preguntes a nadie y no permitas que nadie que no seas tú te desilusione». Esta es la máxima que, gracias a su padre, aplica Mauro Triana, el atleta del Playas de Castellón, el único velocista gallego que ha bajado de los 21 segundos en los 200 metros y que la próxima temporada volverá a formar parte del Playas de Castellón. «Estoy contento en este club, porque es un equipo que siempre paga al día y que cumple lo que promete. Lleva muchos años siendo la máxima referencia en España».

Así lo explica Mauro Triana que, a los 22 años, ya ha terminado la carrera de Fisioterapia y ha sido tres veces campeón de España sub-23. Pero no solo eso, sino que Mauro ya fue internacional en el Europeo de Amsterdam 2016 y la pasada temporada, como cuarto clasificado en el Nacional de Getafe, se quedó a solo 13 centésimas de acudir al Europeo de Berlín el último verano.

«Mi suerte es la de poder intentarlo, la de pensar que algún día podré participar en unos Juegos Olímpicos. He superado una rotura del tendón de Aquiles que no ha sido fácil y, si esta temporada pudiese entrenar sin problema, quiero saber hasta donde puedo llegar», añade el atleta del Playas que, a su edad, ya tiene una marca de 20.93 segundos en los 200 metros.

Su objetivo es seguir arañando centésimas al cronómetro para poco a poco ir acercándose a los 20.04 segundos, que es el récord de España que tiene en su poder Bruno Hortelano, con el que compartió club una temporada, la 2015/16, en la que el gallego se estrenó con el Playas procedente del Cimans Coruña. Será playero por cuarto año.

Máxima ambición

Triana tiene las ideas muy claras y sueña con superarse en cada competición. «No importa las dificultades que pueda tener porque yo estoy dispuesto a intentarlo. El momento es ahora. Nunca volveré a tener 22 años y si pudiese viajar más al extranjero para competir, sería perfecto para curtirme. Pero con esa idea entreno, porque creo en mis posibilidades y mi padre, cuyo apoyo es esencial en todos los sentidos, me insta a eso, a que no deje nunca de intentarlo», añade el atleta, que entrena en A Coruña bajo las órdenes de José Carlos Tuñas quien destaca «el compromiso salvaje» de Mauro Triana con el atletismo. De ahí su incapacidad de renunciar a nada, porque, tal y como nos enseñó la vida, nunca se sabe que puede pasar mañana.