Un jugador del Benicarló pide amnistia para "jugar el partido de su vida"

Alejandro Ferrer ‘Pitu’, capitán del Benicarló, se perderá el decisivo partido contra el Tavernes de la Valldigna del próximo día 15 por sanción. El centrocampista benicarlando ha remitido una carta a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana pidiendo poder jugar el partido del play off exprés en el que su equipo se juega ascender a Tercera División y en ella solicita una amnistía. El benicarlando vio la quinta amarilla en el último encuentro disputado en el campo del Soneja previo a la suspensión de la competición por el coronavirus.En aquel momento era una amonestación intranscendente, pero el posterior devenir de los acontecimientos la ha convertido en una tarjeta amarilla muy dolorosa.

«No soy capaz de entender que por una tarjeta amarilla del 6 de marzo antes de que pasara desgraciadamente el confinamiento debido al Covid-19, al ser la quinta tarjeta amarilla de la liga regular me digáis que no puedo jugar el partido sin duda más bonito e importante de mi vida», dice en la emotiva misiva escrita a la Federación por Pitu. «Sólo les pido que recapaciten 5 minutos antes de decidirlo. También comentar que no tengo ninguna duda de que mi equipo está sobradamente preparado para afrontar tal partido», finaliza.

Una carta escrita con el corazón. ¿Lo tendrá en cuenta la Federación?