Un jugador de la Premier League revela su homosexualidad en una carta anónima

Un jugador de la Premier League ha revelado este sábado, en una carta anónima, que es homosexual y ha indicado las razones que le impiden hablar libremente de su sexualidad en un entorno que considera "no preparado" para que uno de sus miembros salga del armario.

Actualmente no hay ningún jugador que se haya declarado gay en la Premier League. El único que anunció ser homosexual en Inglaterra durante su carrera fue Justin Fashanu en 1990. Si bien, víctima de insultos y comportamientos homófobos tras su declaración, el antiguo atacante del Norwich y del Nottingham Forest se suicidó ocho años más tarde.

Precisamente, a través de la Fundación Justin Fashanu, dirigida por su sobrina Amal, el futbolista anónimo ha publicado su carta, en la que describe su difícil vida cotidiana.

"Imposible ser abierto"

"Hay algo que me distingue de los otros jugadores de la Premier League", confesó. "Soy homosexual. Incluso el hecho de escribir esta carta es un gran paso para mí. Solo los miembros de mi familia y un círculo de amigos cercanos conocen mi sexualidad. No me siento preparado a compartirlo con mi equipo o mi entrenador", añadió el jugador.

"Es difícil. Paso la mayor parte de mi vida con estos chicos y cuando entramos en el campo, somos un equipo. A pesar de todo, algo en mí me hace imposible ser abierto con ellos sobre lo que siento. Espero sinceramente que un día, próximamente, pueda hacerlo", añadió.

Troy Deeney, delantero del Watford, recientemente reveló que probablemente haya un jugador gay o bisexual en cada equipo.

Gay desde los 19 años

El autor de la carta, consciente de su homosexualidad desde los 19 años, precisó: "Me siento traicionado y tengo miedo de que revelar la verdad sobre algo empeore las cosas. Aunque mi corazón me dice a veces que debería hacerlo, mi cabeza dice siempre lo mismo: ¿Por qué arriesgarlo todo?".

"La verdad es que no pienso que el fútbol esté preparado para que un jugador salga del armario. Hace falta que el deporte cambie radicalmente para que me sienta capaz de dar este paso", añadió.