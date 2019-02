Julio Delgado: "Lo importante es el equipo y lucharemos para sacar esto adelante"

Julio Delgado fue el último jugador en incorporarse al CD Castellón en el mercado de invierno, pero ya sabe las sensaciones que se viven tanto en Castalia como fuera, debido a que ha jugado los dos partidos desde su llegada, aunque saliendo desde el banquillo. El jugador albinegro está convencido de que saldrán de esta delicada situación y analiza la actualidad del club antes del choque ante el Teruel (17.15 horas) de este domingo.

Adaptación

“La verdad es que me he adaptado muy bien y los compañeros me lo han facilitado mucho porque me han acogido desde el primer momento. Estoy muy contento de estar aquí y espero seguir jugando minutos”

Ambición

“Cada uno estamos aquí para aportar nuestro granito de arena. Lo importante es el equipo para sacar esto adelante. Si trabajamos así, las victorias van a llegar”

Afición

“Su apoyo lo vamos a tener. Por suerte ya he vivido un partido en Castalia y se agradece que tanta gente esté apoyándote porque lo notamos. Nos empujan para lograr la victoria. Queremos jugar en Castalia con nuestra gente y conseguir tres puntos para dedicárselos a la afición”