Julio Delgado: «Si trabajamos así las victorias van a llegar»

Julio Delgado ha sido el último jugador en incorporarse a las filas del CD Castellón para pelear por el objetivo de la salvación. Sin embargo, el extremo, que lleva menos de un mes en la capital de la Plana, ya sabe lo que es jugar en Castalia y la importancia de la afición albinegra.

Para Delgado, es una suerte poder competir en Castalia. «Queremos jugar en casa con nuestra afición y conseguir los tres puntos para dedicárselos», asegura.

El futbolista incide en el buen ambiente que se vive en el vestuario y agradece su gran acogida. «La verdad es que me he adaptado muy bien y los compañeros me lo han facilitado mucho porque me han recibido bien desde el primer momento. Estoy muy contento de estar aquí y espero seguir jugando minutos».

El habilidoso extremo, que puede jugar en cualquiera de las dos bandas y como segundo punta, debutó ante el Espanyol B y volvió a lucir la camiseta albinegra en el empate ante el Ebro.

AMBICIÓN / El domingo espera ayudar al equipo con más minutos y conseguir una importante victoria. «Cada uno estamos aquí para aportar nuestro granito de arena, lo importante es el equipo para sacar esto adelante. Si trabajamos así las victorias van a llegar», concluye Julio Delgado.